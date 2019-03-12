Ä°talya'da Fatih Terim sÃ¼rprizi

Ä°talya'da Fatih Terim sürprizi
Juventus - Atletico Madrid maÃ§Ä±nÄ± izlemek Ã¼zere Ä°talya'ya giden Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, Ä°talyan gazeteci Di Marzio'ya konuÅŸtu.Â
"JUVENTUS ZORLUK Ã‡IKARACAKTIR"
"BÃ¼yÃ¼k bir maÃ§ olacaktÄ±r. Atletico Madrid ilk mÃ¼sabakada 2-0 galip gelerek Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±. Ancak diÄŸer tarafta da Juventus var. Atletico Madrid iyi savunma yapan bir takÄ±m. Ancak Ronaldo ve arkadaÅŸlarÄ± da bu sezon Ã§ok formda ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ iÃ§in motiveler. TaraftarlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla Juventus'un bu akÅŸam Atletico Madrid'e Ã§ok zorluk Ã§Ä±karacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum."Â
"RONALDO OLAÄžANÃœSTÃœ!"
Cristiano Ronaldo hakkÄ±nda konuÅŸan Fatih Terim, "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir oyuncu. Kim bilir, belki de onun gecesi olabilir." derken Milan Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Gattuso hakkÄ±nda gelen soruya, "Oyuncu olarak Gattuso Ã§ok sevdiÄŸim bir isim. Teknik direktÃ¶r olarak da hala Ã¶yle. YakÄ±n zaman Ã¶nce onunla konuÅŸtum. Åžu anda deneyim kazanÄ±yor. Ã–nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir gelecek var." dedi.Â
GeÃ§miÅŸte Fiorentina ve Milan'da teknik direktÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemler hakkÄ±nda gelen soruya yanÄ±t veren Terim, Ä°talya'nÄ±n ikinci evi olduÄŸunu ve burada Ã§ok gÃ¼zel gÃ¼nlerinin geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.
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