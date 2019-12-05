İtalya'da 'Black Friday' skandalı!
İtalya'nın en önemli spor gazetelerinden biri Corriere dello Sport, Inter-Roma maçının anonsunun yer aldığı haberin fotoğrafında Lukaku ve Smalling'i kullanarak 'Kara Cuma' başlığını atttı ve ırkçılık yaptı.
İtalya'da bugün Corriere dello Sport Gazetesi büyük bir skandala damga vurdu.
italya Serie A'nın 15. haftasında lider İnter ile Roma karşılaşacak. Corriere dello Sport Gazetesiise bu maçın anonsunda siyahi futbolcular Lukaku ve Smalling'i kullanarak "Black Friday"(Kara Cuma) başlığı atarak ırkçı bir propaganda da bulundu.
İtalya'da siyahi futbolculara birçok kez ırkçılığa maruz kalmasının ardından ülkenin en önemli gazetelerinden birinin bu başlığı atması skandal olarak yorumlandı.
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