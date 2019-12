İtalya'da Başakşehir skandalı! Logo...

Spor Arena Dış Haberler | UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 32 turunda Portekiz ekibi Sportin Lizbon ile eşleşti. Bu eşleşme, İtalyanların kafasını biraz karıştırdı.

Dünyaca ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi eşleşmelerine yer verdiği haberinde Medipol Başakşehir logosu yerine Beşiktaş logosu kullandı.

Medipol Başakşehir, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gazetenin bu hatasına cevap verdi. Söz konusu paylaşımda, "Kulübümüzün logosunun bu olduğuna emin misiniz?" ifadelerine yer verildi.

İtalyanların bu dikkatsizliği kısa sürede sosyal medyada da alay konusu oldu.

😡 Are u sure about our club logo @Gazzetta_it? https://t.co/P0G1p2UkRY pic.twitter.com/qMRdrWAe47