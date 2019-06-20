Javier Hernandez gerçeği! İtalya ve İspanya olmazsa Galatasaray...

Gece 00:00’a kadar transfer pazarlığı sürdü, Meksikalı yıldız düşünmek için süre istedi! Önümüzdeki sezon lig ve Şampiyonlar Ligi’nde başarı için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, West Ham United’ın yolları ayırma kararı aldığı Chicharito için masaya oturdu. Sarı kırmızılılar, önceki gün İstanbul’a davet ettiği Javier Hernandez’in menajerleri ile gece geç saatlere kadar görüştü. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Meksikalı oyuncunun menajerleri ile yaklaşık 3 saat süren bir görüşmeye imza attı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynama faktörü

WEST Ham United’ın yıllık 4 milyon Euro’luk maliyeti nedeniyle kadroda düşünmediği Chicharito’ya, Galatasaray 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Sarı kırmızılıların, her yıl için 3 milyon Euro önerdiği 31 yaşındaki futbolcu, teklifi düşünmek için süre istedi. Meksikalı golcünün ilk hedefinin kariyerine İspanya ya da İtalya’da devam etmek olduğu ancak Galatasaray’ın son yıllardaki çıkışı ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmasının da etkisiyle opsiyonları arasına sarı kırmızılıları eklediği öğrenildi.



West Ham’ın tavrı Cimbom’un kozu oldu

YAPILAN transfer görüşmesinin ardından Meksikalı futbolcunun kısa süre içinde Galatasaray’a yanıtını ileteceği ifade edildi. Galatasaray’ın yıllık 3 milyon Euro garanti para, şampiyonluk bonusu ve puan başına 5 bin Euro önerdiği Meksikalı golcü, İtalya ya da İspanya’dan beklediği rakamları alamazsa rotası Florya’ya dönecek. Chicharito’nun, Galatasaray’a “Evet” demesi halinde İdari Menajer Şükrü Hanedar, hiç vakit kaybetmeden İngiltere’ye gidecek ve West Ham’ın oyuncuyu elden çıkarmak istemesini de kullanıp İngiliz kulübü ile ciddi bir bonservis pazarlığına oturacak.



Sezonu 8 gol 13 asistle bitirdi

MEKSİKA Milli Takımında 108 kez görev yapan Chicharito, 51 gol kaydederken, bu sezon İngiltere’de West Ham United forması ile 28 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Yıldız oyuncu, en son 2013 yılında Manchester United ile şampiyonluk yaşadı.

HAKAN ÜNSAL - BİRKAÇ BÖLGEDE İŞ YAPAR

Chicharito, pozisyon olarak forvet ama net olarak ‘Bu bölgenin oyuncusu’ diyemeyiz. Fakat, birkaç bölgede kullanılabilecek, Şampiyonlar Ligi için uygun, top alışverişi iyi ve dar alandan çıkma becerisi olan bir futbolcu...

SERBEST FORVET OLMALI

En verimli dönemini Leverkusen’de geçirdi. Sonrasında kariyerinde düşüş oldu. Fakat bizim ligin kalitesi, G.Saray’ın gücü ve bu gücü kullanacak olan Chicharito başarılı olacaktır. Fatih Hoca’nın hangi rolde oynatacağı önemli. Tamamlayıcı ve serbest forvet gibi bir pozisyonda çok üretken ve sonuç alan bir oyuncu olur.

MATT BARLOW- ESKİ MODA AMA ETKİLİ BİR GOLCÜ

West Ham Chicharito’da hayal kırıklığı yaşadı. Manchester United’daki erken kariyeri ve Leverkusen’deki canlanmasından dolayı transferi büyük heyecan yaratmıştı ama asla bekleneni veremedi. West Ham’daki karışık ortamda da beklediği yardımı hiçbir zaman görmedi.

ŞANS YARATIRSANIZ ATAR

Hızlı zekaya sahip ve ceza sahasında bitirici biri. Doğru zamanda doğru yerde olma içgüdüsü olan eski moda bir golcü. Şans yaratırsanız o golünü mutlaka atar. Ancak, birçok modern takımın oynamayı sevdiği gibi, yalnız başına öne çıkacak güce, fiziksel varlığa veya yeteneğe sahip değil.

MIKE MC GRATH - OYUN ZEKASIYLA ÖNE ÇIKACAKTIR

Kulübü West Ham Chicharito'yu doğru fiyata satmaya açık ve Valencia kendisiyle uzun süredir ilgileniyor. Bana göre G.Saray onun futboluna daha uygun bir yer. Türkiye Ligi’nde oyun zekasını fazlasıyla öne çıkarabilir.

YETENEĞİNİ KANITLADI

Bir şans verildiğinde, gol atma konusunda kanıtlanmış bir yeteneği var. Ayrıca üst seviyede çok fazla tecrübeye sahip. Her ne kadar West Ham’da beklentileri karşılamasa da her zaman yüksek potansiyeli olan bir oyuncu. G.Saray, onun kapasitesini tam olarak bilir ve ona göre oynatırsa verim alacaktır