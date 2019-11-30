İtalya Türkiye EURO 2020 açılış maçı ne zaman?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Şampiyonanın açılış maçı A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden İtalya ile A Milli Futbol Takımı arasında oynanacak. Peki, İtalya Türkiye EURO 2020 açılış maçı ne zaman?
İlk kez 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı, 12 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) grup maçlarının oynanacağı tarihler netleşti. İşte, İtalya Türkiye EURO 2020 açılış maçının tarihi...
Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da karşı karşıya gelecek. Türkiye, maçlarını Roma ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak.
BEŞİNCİ KEZ AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI DENEYİMİ
Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra beşinci kez mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008'de yarı final oynayarak yakalamıştı.
TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI
Şampiyonanın açılış maçı A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden İtalya ile A Milli Futbol Takımı arasında oynanacak.
İtalya, açılış karşılaşmasında 12 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'yi ağırlayacak.
Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre ve üçüncü maçını 21 Haziran Pazar günü Galler ile Bakü'de oynayacak.
EURO 2020 FORMATI
EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek.
Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak.
Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
MAÇ PROGRAMI
EURO 2020 Finalleri'nde maç takvimi şu şekilde:
1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran
2. maçlar: 17-18-19-20 Haziran
3. maçlar: 21-22-23-24 Haziran
İkinci tur: 27-28-29-30 Haziran
Çeyrek final: 3-4 Temmuz
Yarı final: 7-8 Temmuz
Final: 12 Temmuz
Grup maç tarihleri ve ev sahipliği yapacak statlar ise şöyle:
A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)
B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)
C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)
D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)
E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)
F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle