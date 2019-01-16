İtalya Süper Kupası sahibini arıyor! iddaa'nın favorisi...
İtalya Süper Kupası, Cidde'deki King Abdullah Sports City'de sahibini bulacak. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Mario Mandzukic, Andrea Barzagli, Medhi Benatia ve Juan Cuadrado sakat.
- Cristiano Ronaldo ve Dybala'nın hücum partneri Douglas Costa veya Federico Bernardeschi olacak.
- Son iki Supercoppa'da Milan ve Lazio'ya kaybeden Juventus, bu sefer kazanıp son 7 yılda 4. kez bu başarıyı elde etmek istiyor.
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Milan
- Suso cezalı, Samu Castillejo ve milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Higuain'e destek vermesi bekleniyor.
- Lucas Biglia, Giacomo Bonaventura, Andrea Bertolacci ve Mattia Caldara ise sakat.
- Romagnoli'nin yanında stoperde Zapata'yı görmek şaşırtıcı olmaz. Aynı şekilde, Coppa Italia'daki Sampdoria maçında performansıyla göz dolduran yeni transfer Paqueta'yı da bir kez daha orta alanda izleyebiliriz.
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