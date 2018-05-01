İtalya Serie B maçlarına iddaa oynayacaklar dikkat!
Herkesin gözü Real-Bayern maçında ama erken saatlerde oynanacak olan İtalya Serie B maçları da iddaa'da ilgi çekiyor. İşte öne çıkanlar...
Carpi - Empoli
- Carpi ligdeki son 6 maçını kazanamadı. (3 beraberlik)
- Şampiyonluğu garantileyen Empoli ise son 24 lig maçında yenilgi yüzü görmedi, deplasmanda ise 11 maçtır kaybetmiyor.
- Empoli'nin son 5 lig maçında, Carpi'nin ise son 4 lig maçının 3'ünde karşılıklı goller izledik.
Cremonese - Novara
- Ligdeki son 16 maçını kazanamayan Cremonese'nin konuğu, düşme hattındaki rakibi Novara.
- Novara ise son 5 lig maçından galibiyet çıkartamadı.
- Aralarındaki son 4 maçın 3'ü ise beraberlikle sonuçlandı.
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Parma - Ternana
- Parma'nın evindeki son 7 maçın 5'inde karşılıklı goller izledik.
- Bu 7 maçın 4'ünden 3 puanla ayrıldılar, yenilgileri yok. (3 beraberlik)
- Ternana'ın son 6 maçının tamamı 2.5 ÜST bitti, 4'ünde karşılıklı goller oldu.
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