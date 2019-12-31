İtalya Serie A'da zirveyi iki takım paylaştı

Serie A'da teknik direktör ve kadro değişikliğine rağmen oturttuğu kurumsal sistem sayesinde son 8 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmayarak bir rekora imza atan Juventus, üst üste 9. şampiyonluğunu kovalıyor. Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Merih Demiral gibi yıldızları bulunduran siyah-beyazlı takım, 9. şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda, 17 maçta aldığı 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 42 puanla, Inter'in averajla gerisinde yer alıyor.

Ligdeki Juventus hegemonyasına son vermek için yeniden yapılanan ve bunun için de takımın başına siyah-beyazlı takımın son 8 senede elde ettiği ilk 3 şampiyonlukta imzası bulunan Antonio Conte'yi getiren Inter, ilk yarıyı lider tamamladı.

İtalyan spor kamuoyunda bu sezona dair en çok merak edilen konuların başında, Conte'nin Juventus'ta kendisinin başlattığı peş peşe şampiyon olma geleneğini, Inter ile durdurup duramayacağı geliyor.



Başkent takımları zirveyi zorluyor



Sezon başında performansları merak edilen başkent ekipleri Lazio ve Roma ise son haftalardaki galibiyet serileriyle kendilerini bir anda zirvenin birkaç adım gerisinde buldu.



Özellikle Lazio, golcü futbolcusu Ciro Immobile’nin de skora yaptığı katkılar sayesinde 8 maçlık galibiyet serisi yaptı. 11 haftadır da yenilgi yüzü görmeyen Lazio, bir maçı da eksik olmasına karşın 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşarken, 36 puanla 3. sırada yer alıyor.

Lazio'da 2015-2016 sezonun ortasında geçici antrenör olarak göreve gelen ve bu sürede 1 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası kazanarak takımda yerini sağlamlaştıran Simone Inzaghi, Juventus'a şu ana kadar hem ligde hem de Süper Kupa finalinde yaşattığı iki mağlubiyetle büyük sükse yaptı.



Sezon başında teknik direktör değişikliğine giderek, takımın başına Portekizli Paulo Fonseca'yı getiren başkentin bir diğer takımı Roma ise hocasının lige adapte olmasıyla 17 haftada, 35 puan toplayarak Lazio'nun arkasında 4. sırada kendine yer buldu.



İlk yarının hayal kırıklıkları: Napoli ve Milan



Serie A'da bu sezon en çok hayal kırıklığı yaşatan takımlar ise Napoli ve Milan oldu.

Sezona Carlo Ancelotti yönetiminde şampiyonluk yarışının iddialı bir ekibi olarak giren Napoli, son 9 haftanın 8'inde galibiyet alamayınca zirveden uzaklaştı ve Ancelotti ile yolları ayırdı. Takım, Ancelotti'nin yerine Gennaro Gattuso’ya emanet edildi.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosunda bulunduran ve son olarak eski yıldız golcüsü Zlatan Ibrahimovic'i yeniden renklerine bağlayan Milan da sezona Marco Giampaolo ile başladı ancak, alınan olumsuz sonuçların ardından ekim ayı başında takımın başına Stefano Pioli'yi getirdi. Kırmızı-siyahlılar, İbrahimovic ile ikinci yarıda çıkış yapmaya çalışacak.



Gol krallığı



Serie A'nın 17 haftası sonunda gol krallığı yarışında zirvede tek bir isim bulunuyor. Lazio ve İtalya Milli Takımı’nın golcüsü Ciro Immobile, gol krallığı mücadelesinde 16 maçta attığı 17 golle, açık ara lider konumunda.



Immobile'yi, Inter'in Belçikalı santrforu Romelu Lukaku 12 golle, Cagliari'nin Brezilyalı oyuncusu Joao Pedro 11 golle takip ediyor. Juventus’un Portekizli yıldızı Ronaldo da 10 golle 4. sırada yer alıyor.



Milli futbolcuların performansları





Serie A bu sezon top koşturan Türk milli oyuncuların çokluğuyla da dikkati çekiyor.



Takımı Milan iyi bir sezon geçirmese de 16 maçta forma giyip, 2 gol 1 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu, milliler arasında en istikrarlı oyuncu oldu.

Çalhanoğlu gibi Serie A'da 3. sezonunu geçiren Romalı Cengiz Ünder ise 10 maçta forma giyip 1 gol atarken, milli takım kampında geçirdiği sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kaldı.

Sezon başında Juventus'a transfer olarak adından söz ettiren Merih Demiral da sezon başında pek forma şansı bulamazken, 4'ü son maçlarda olmak üzere toplam 5 kez ilk 11'de başlayarak, takımın vazgeçilmezi olabileceğini gösterdi.

Roma'nın sezon başında Gençlerbirliği'nden aldığı Yıldırım Mert Çetin de şu ana kadar 2'si ilk 11 olmak üzere toplam 4 maçta forma şansı bulabildi.

İtalyan futbolunda ırkçılık sorunu



İtalya Serie A'da ilk yarıya damgasını vuran olaylardan biri ise hemen hemen her hafta yaşanan bir ırkçılık skandalı oldu.

Söz konusu vakaların büyük çoğunluğunda Romelu Lukaku (Inter), Mario Balotelli (Brescia), Dalbert Henrique (Fiorentina), Ronaldo Viera (Sampdoria) gibi Afrika asıllı oyuncular, tribünlerin doğrudan ırkçı tezahüratlarına maruz kalırken, bazı oyuncular da kimi zaman sosyal medyadan kimi zaman da medyadan hedef alındı.

Ülkede son olarak, önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport'un "Black Friday" manşeti büyük tartışmalara yol açarken, Serie A Lig Birliği'nin de ırkçılığa tepki olarak üç maymun tablosu kullanması tepki çekmişti.

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