İtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...
GeriFutbol İtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
24.08.2019 - 03:40, Son Güncelleme:

İtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İtalya Serie A'da yeni sezon başlıyor! Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...

İtalya Serie A'da 2019-20 sezonunu Merih Demiral ve Eljif Elmas ile açıyoruz! "Parma-Juventus" ve "Fiorentina-Napoli" maç önü notları ve iddaa oranlarına göz atalım...

PARMA - JUVENTUS

- Kadrosuna hem milli yıldızımız Merih Demiral'ı, hem de Ajax'tan Matthijs de Ligt'i katan Juventus'un, yine de sezonun ilk resmi maçı olması sebebiyle "Bonucci-Chiellini" ikilisiyle başlaması bekleniyor.

- Hücumda Cristiano Ronaldo'nun forması garanti, yanındaki iki formaya ise dört aday var! Dybala, Douglas Costa, Bernardeschi, Higuain...

- Parma ise geçen sezon olduğu gibi, bu sezon da kontraya çıkmaya meyilli oyun anlayışını değiştirmeyecektir. Gervinho ile Karamoh bu konuda ön planda olabilir. Karamoh ilk 11 başlamazsa, formasına en büyük aday Kulusevski olur.

- Trabzonspor'dan tanıdığımız Kucka'nın durumu da maç saati netleşecek.

- Misli.com yazarı Ozan Gür; "Sezon açılışında iki takımdan da tempolu oyun bekliyorum. Tercihim gol üstü bahsinden yana olacak." dedi ve 1,50 iddaa oranıyla 2.5 ÜST önerdi...

İtalya Serie Ada yeni sezon başlıyor Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...

FIORENTINA - NAPOLI

- Napoli'de Arkadiusz Milik'in hafif bir sakatlığı bulunuyor. Hücum liderliğini Dries Mertens üstlenecek.

- Mertens'e Lorenzo Insigne, Piotr Zielinski ve Jose Callejon destek verecek. Fenerbahçe'den rekor bedelle Campania ekibine katılan Eljif Elmas'ın ise yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor.

- Orta alanda Ancelotti'nin ilk tercihleri Allan ve Fabian Ruiz olacak.

- Fiorentina'da ise gözler, Chiesa ve Simeone gibi gençlerin yanı sıra, tecrübeli isimler Boateng ve Ribery'nin üzerinde olacak.

- Boateng, muhtemel kadrolarda ilk 11'de gözüküyor, Ribery ise yedeklerde...

- Misli.com yazarı Ozan Gür; "Kadro kalitesinin yanında orta alandaki taktiksel etkinlik Napoli’nin en büyük kozu ama gol bahislerini değerli buluyorum." dedi ve 1,55 iddaa oranıyla 2.5 ÜST önerdi.

İtalya Serie Ada yeni sezon başlıyor Merih Demiral, Eljif Elmas, iddaa oranları...

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Eljif Elmas'ın Napoli'deki ilk gününü hatırlayalım...

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Tamer Tuna: "Üretkenlik sıkıntısı bugün de devam etti"
Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı
Vodafone Park'ta protesto! Yıldız isme...
Güven Yalçın: "Forvet gelsin, sevinirim"