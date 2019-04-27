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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

İtalya Serie A'da DEV MAÇ! iddaa'nın favorisi şaşırttı...

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İtalya Serie A'da DEV MAÇ! iddaa'nın favorisi şaşırttı...

Şampiyonluğunu ilan eden Juventus, Giuseppe Meazza'ya hangi kadroyla çıkacak? Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...

INTER

- Savunma kurgusundan Cedric Soares ve Sime Vrsaljko sakat, hücumdan Keita Balde şüpheli.

- Giuseppe Meazza'da oynadıkları son 3 lig maçını kazanamadılar ama Juventus'la burada oynadıkları son 3 maçın 2'sini kazanmayı başardılar!

- Derby d’Italia için forvet merkezinde Icardi mi olacak, yoksa Lautaro Martinez mi? Luciano Spaletti'nin bu tercihe maç saati karar vermesi bekleniyor...

JUVENTUS

- Douglas Costa, Paulo Dybala, Mario Mandzukic ve Sami Khedira gibi önemli isimler bu maçın kadrosunda yer almıyor.

- Giorgio Chiellini iyileşti, Bonucci ile savunma güvenliğini sağlayacak. Hücumda "Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi" üçlüsünü görmek şaşırtıcı olmaz.

- 2000 doğumlu Moise Kean, geçtiğimiz hafta oynanan Fiorentina maçını boş geçti ama öncesindeki 5 maçta 6 golü vardı. Massimiliano Allegri, Ronaldo'yu kesip Kean ile de maça başlayabilir...

İtalya Serie Ada DEV MAÇ iddaanın favorisi şaşırttı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Juventus'un ligdeki son 3 maçı 2-3 gol aralığında bitti. (TGS 2-3)

- Bu sezon Giuseppe Meazza'da çıktığı 16 lig maçında sadece 8 gol yiyen Inter'e dikkat! (2.5 ALT?)

- Aralarındaki son 10 maçta Juventus 6 kere ilk golü atmayı başardı. (İY 2)

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Fiorentina galibiyeti ile üst üste sekizinci şampiyonluğunu alan Juventus, sezonun geri kalanında rahat bir konumda olacak.

Roma duvarını aşamayan Inter ise sıralamadaki yerini korumak istiyor. Icardi’nin dönüşü ile ofansif etkinliğini arttıran Inter, Juventus karşısında daha istekli bir oyunla sahada olacaktır.

Inter’in rahat olan Juventus karşısında kazanma olasılığını yüksek görüyorum. 2,30'luk iddaa oranıyla denenebilir, alternatif düşünenler ise gol üstü bahsine yönlenmeli.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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