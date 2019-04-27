İtalya Serie A'da DEV MAÇ! iddaa'nın favorisi şaşırttı...
Şampiyonluğunu ilan eden Juventus, Giuseppe Meazza'ya hangi kadroyla çıkacak? Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Savunma kurgusundan Cedric Soares ve Sime Vrsaljko sakat, hücumdan Keita Balde şüpheli.
- Giuseppe Meazza'da oynadıkları son 3 lig maçını kazanamadılar ama Juventus'la burada oynadıkları son 3 maçın 2'sini kazanmayı başardılar!
- Derby d’Italia için forvet merkezinde Icardi mi olacak, yoksa Lautaro Martinez mi? Luciano Spaletti'nin bu tercihe maç saati karar vermesi bekleniyor...
JUVENTUS
- Douglas Costa, Paulo Dybala, Mario Mandzukic ve Sami Khedira gibi önemli isimler bu maçın kadrosunda yer almıyor.
- Giorgio Chiellini iyileşti, Bonucci ile savunma güvenliğini sağlayacak. Hücumda "Cuadrado, Ronaldo, Bernardeschi" üçlüsünü görmek şaşırtıcı olmaz.
- 2000 doğumlu Moise Kean, geçtiğimiz hafta oynanan Fiorentina maçını boş geçti ama öncesindeki 5 maçta 6 golü vardı. Massimiliano Allegri, Ronaldo'yu kesip Kean ile de maça başlayabilir...
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Juventus'un ligdeki son 3 maçı 2-3 gol aralığında bitti. (TGS 2-3)
- Bu sezon Giuseppe Meazza'da çıktığı 16 lig maçında sadece 8 gol yiyen Inter'e dikkat! (2.5 ALT?)
- Aralarındaki son 10 maçta Juventus 6 kere ilk golü atmayı başardı. (İY 2)
MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?
Fiorentina galibiyeti ile üst üste sekizinci şampiyonluğunu alan Juventus, sezonun geri kalanında rahat bir konumda olacak.
Roma duvarını aşamayan Inter ise sıralamadaki yerini korumak istiyor. Icardi’nin dönüşü ile ofansif etkinliğini arttıran Inter, Juventus karşısında daha istekli bir oyunla sahada olacaktır.
Inter’in rahat olan Juventus karşısında kazanma olasılığını yüksek görüyorum. 2,30'luk iddaa oranıyla denenebilir, alternatif düşünenler ise gol üstü bahsine yönlenmeli.
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