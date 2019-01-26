İtalya Serie A'da dev maç! iddaa'nın favorisi...
İtalya Serie A'da dev maçta, Milan'ın konuğu zirve takipçisi Napoli olacak. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Süper Kupa'yı Juventus'a kaptıran Milan, geçtiğimiz hafta Genoa deplasmanında kazanıp ilk 4'e kapak attı.
- Savunmadan Cristian Zapata ve Mattia Caldara, orta sahadan ise Giacomo Bonaventura ve Lucas Biglia sakat.
- San Siro'da oynadıkları son 3 Napoli maçında galibiyet yüzü göremediler. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)
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Napoli
- Kafası transfer dedikodularıyla karışan Allan, Milano deplasmanına götürülmedi.
- Ligde oynadıkları son 7 maçın 6'sını kazandılar ve Juventus'u amansızca takip etmeyi sürdürdüler.
- Milan'a karşı da son yıllarda üstünlükleri söz konusu... Son 8 maçta yenilgileri yok! (6 galibiyet - 2 beraberlik)
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