İtalya Serie A’da Cumartesi Bayramı, dev maç canlı yayında!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
31.03.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

İtalya Serie A’da Cumartesi Bayramı, dev maç canlı yayında!

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İtalya Serie A’da Cumartesi Bayramı, dev maç canlı yayında!

Paskalya Bayramı sebebiyle bu haftaki tüm İtalya Serie A maçları Cumartesi günü oynanacak.

Juventus-Milan kapışması dahil, bugün oynanacak 10 maçın 7'si canlı yayınla Nesine.com'da olacak. Öne çıkan detaylar şöyle...

- Bologna’da kaptan, kaleci Antonio Mirante cezalı. Yedek kaleci Angelo da Costa, sağ bek Emile Krafth ve Juventus’tan kiralık sağ açık Riccardo Orsolini sakat.

- Roma’da ise Cengiz Ünder maç kadrosuna alınmadı. Sol açık Diego Perotti, sağ bek Rick Karsdorp ve santrafor Gregoire Defrel sakat.

- Deplasmandaki son 4 lig maçını kazanan Roma, aralarındaki son 3 lig maçını da gol yemeden kazandı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Bologna - Roma
    3
    MS2
    1,50
    45460kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Milli ara öncesi, Verona deplasmanında 5-0 kazanan Atalanta’da en dikkat çeken isim Josip Ilicic.

- Bu sezon 27 lig maçında görev aldı. 17 gole katkı yaptı. (10 gol – 7 asist)

- Udinese’de ise orta sahadan Antonin Barak cezalı. Son 5 lig maçlarını kaybettiler, 3’ünde gol de atamadılar.

En Çok Oynanan Bahis
  • 104Atalanta - Udinese
    3
    MS1
    1,25
    11615kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Ocak transfer döneminde Napoli’ye geçişi son anda yatan Sassuolo forveti Matteo Politano için ilginç maç olacak.

- Evinde 5 maçtır kazanamayan, 3’ünde gol de atamayan Sassuolo düşme hattının 3 puan üzerinde.

- Napoli’de Marek Hamsik dinlendirilebilir, Piotr Zielinski formaya göz kırpıyor.

- Juventus’un 2 puan gerisindeler, bu sezon deplasmanda hiç kaybetmediler. (14 maç – 12 galibiyet)

En Çok Oynanan Bahis
  • 110Sassuolo - Napoli
    3
    MS2
    1,20
    23500kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- Juventus’ta sol bek Alex Sandro, orta sahadan Sami Khedira ve sağ açık Juan Cuadrado sakat. Stoper Giorgio Chiellini riske edilmeyebilir.

- 2018 yılında ligde oynadıkları 10 maçı da gol yemeden tamamladılar.

- Milan’da 3 sağ bek opsiyonu sakat. Ignazio Abate, Davide Calabria ve Andrea Conti forma giyemeyecek. Stoper Alessio Romagnoli’nin durumu ise şüpheli.

- Ligdeki son 3 deplasman maçını gol yemeden kazandılar.

En Çok Oynanan Bahis
  • 129Juventus - Milan
    3
    MS1
    1,45
    32632kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Hakan Çalhanoğlu'nu CANLI izleme fırsatını kaçırmayın!

 

 

 

Dev maç yine Spor Arena'da!
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