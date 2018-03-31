İtalya Serie A’da Cumartesi Bayramı, dev maç canlı yayında!
Paskalya Bayramı sebebiyle bu haftaki tüm İtalya Serie A maçları Cumartesi günü oynanacak.
Juventus-Milan kapışması dahil, bugün oynanacak 10 maçın 7'si canlı yayınla Nesine.com'da olacak. Öne çıkan detaylar şöyle...
- Bologna’da kaptan, kaleci Antonio Mirante cezalı. Yedek kaleci Angelo da Costa, sağ bek Emile Krafth ve Juventus’tan kiralık sağ açık Riccardo Orsolini sakat.
- Roma’da ise Cengiz Ünder maç kadrosuna alınmadı. Sol açık Diego Perotti, sağ bek Rick Karsdorp ve santrafor Gregoire Defrel sakat.
- Deplasmandaki son 4 lig maçını kazanan Roma, aralarındaki son 3 lig maçını da gol yemeden kazandı.
- Milli ara öncesi, Verona deplasmanında 5-0 kazanan Atalanta’da en dikkat çeken isim Josip Ilicic.
- Bu sezon 27 lig maçında görev aldı. 17 gole katkı yaptı. (10 gol – 7 asist)
- Udinese’de ise orta sahadan Antonin Barak cezalı. Son 5 lig maçlarını kaybettiler, 3’ünde gol de atamadılar.
- Ocak transfer döneminde Napoli’ye geçişi son anda yatan Sassuolo forveti Matteo Politano için ilginç maç olacak.
- Evinde 5 maçtır kazanamayan, 3’ünde gol de atamayan Sassuolo düşme hattının 3 puan üzerinde.
- Napoli’de Marek Hamsik dinlendirilebilir, Piotr Zielinski formaya göz kırpıyor.
- Juventus’un 2 puan gerisindeler, bu sezon deplasmanda hiç kaybetmediler. (14 maç – 12 galibiyet)
- Juventus’ta sol bek Alex Sandro, orta sahadan Sami Khedira ve sağ açık Juan Cuadrado sakat. Stoper Giorgio Chiellini riske edilmeyebilir.
- 2018 yılında ligde oynadıkları 10 maçı da gol yemeden tamamladılar.
- Milan’da 3 sağ bek opsiyonu sakat. Ignazio Abate, Davide Calabria ve Andrea Conti forma giyemeyecek. Stoper Alessio Romagnoli’nin durumu ise şüpheli.
- Ligdeki son 3 deplasman maçını gol yemeden kazandılar.
Hakan Çalhanoğlu'nu CANLI izleme fırsatını kaçırmayın!
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