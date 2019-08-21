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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.08.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

İtalya Serie A’da bu sezon 7 Türk futbolcu yer alacak!

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İtalya Serie A’da bu sezon 7 Türk futbolcu yer alacak!

Avusturya ekibi Rapid Wien’den Serie A takımlarından Sassuolo’ya transfer olan milli futbolcu Mert Müldür, son olarak Gençlerbirliği’nden Roma’nın yolunu tutan Mert Çetin’in ardından bu sezon İtalya'da mücadele edecek 7. Türk futbolcu olacak.

İtalya’da bu yıl 'Türk rüzgarı' esecek.

Son olarak Avusturya takımlarından Rapid Wien’de forma giyen milli futbolcu Mert Müldür’ün İtalyan ekibi Sassuolo’ya transfer olmasıyla bu yıl Serie A’da 7 Türk futbolcu yer alacak.

Daha önce İtalya’ya giden Sinan Gümüş, Koray Günter, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Merih Demiral’dan sonra bu yıl 2 Türk futbolcu daha İtalya’nın yolunu tuttu. Gençlerbirliği’nde forma giyen genç futbolcu Mert Çetin Roma’ya transfer olurken, 20 yaşındaki Mert Müldür de Sassuolo’ya gitti.

5 milyon Euro’ya Sassuolo’da

Daha önce 2 kez milli formayı terleten 20 yaşındaki futbolcu, Rapid Wien’de geçirdiği 3 sezonda 70 resmi müsabakada forma şansı buldu. Bir süredir Sassuolo’nun radarında olan milli oyuncu, 5 milyon Euro bedel ile İtalyan ekibine transfer oldu.

Bu sezon 7 Türk İtalya’da boy gösterecek

Bu sezon Serie A’da forma giyecek olan Türk futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Bu sezon Mert Çetin’in Roma’ya, Mert Müldür’ün ise Sassuolo’ya gitmesiyle toplamda 7 Türk futbolcu 2019-2020 sezonunda İtalya’da oynayacak.

Bu yıl Serie A’da forma giyecek olan Türk futbolcular şu şekilde:

Mert Müldür (Sassuolo)
Mert Çetin (Roma)
Merih Demiral (Juventus)
Cengiz Ünder (Roma)
Sinan Gümüş (Genoa)
Koray Günter (Hellas Verona)
Hakan Çalhanoğlu (Milan)

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İtalya Serie A’da bu sezon 7 Türk futbolcu yer alacak

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