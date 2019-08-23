Ä°talya Serie A'da bir ilk!

Ligde son 8 yÄ±ldÄ±r zirveyi kimseye bÄ±rakmayan Juventus, yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Maurizio Sarri ve yeni transferlerle gÃ¼Ã§lendirdiÄŸi kadrosuyla Parma deplasmanÄ±nda sezonun ilk maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak. Son 8 yÄ±ldÄ±r ÅŸampiyonluklarÄ±nÄ± 2 farklÄ± teknik adam yÃ¶netiminde kazanan siyah-beyazlÄ± takÄ±mÄ±n, yeni hocasÄ± Sarri ile hedefi yine hem lig ÅŸampiyonluÄŸu hem de son senelerde 2 kez finalde kaybettiÄŸi UEFA Åžampiyonlar Ligi ÅŸampiyonluÄŸu olacak.Â



Juventusâ€™un ÅŸampiyonluk yolundaki en ciddi rakiplerinden Carlo Ancelotti yÃ¶netimindeki Napoli de sezonu Fiorentina ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmayla aÃ§acak. Mavilerin, en bÃ¼yÃ¼k hedefi ligdeki Juventus hegemonyasÄ±na son vermek.Â



10 yÄ±l Ã¶nceki zafer dolu gÃ¼nlerine dÃ¶nme arayÄ±ÅŸÄ±ndaki Inter de Juventusâ€™u ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda zorlayabilecek ekipler arasÄ±nda gÃ¶steriliyor. Juventusâ€™un 8 yÄ±llÄ±k ÅŸampiyonluÄŸunun ilk Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼ kazandÄ±ran isim olan Antonio Conte ile anlaÅŸan Inter, sezonu Lecceâ€™yi konuk ederek baÅŸlayacak.

Serie A'daki TÃ¼rk oyuncu sayÄ±sÄ± rekor dÃ¼zeyde



Serie A'da bu sezon, rekor sayÄ±da TÃ¼rk ve TÃ¼rk asÄ±llÄ± oyuncunun top koÅŸturacak olmasÄ±yla tarihe geÃ§ecek.Â

2017 yÄ±lÄ±nda Romaâ€™ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ãœnder ve Milanâ€™Ä±n kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± bir diÄŸer milli oyuncu Hakan Ã‡alhanoÄŸluâ€™na ek olarak 2019 yÄ±lÄ±nda Ä°talyaâ€™ya gelen TÃ¼rk oyuncu sayÄ±sÄ± arttÄ±.Â

Sassuolo, geÃ§en sezon devre arasÄ±nda Alanyasporâ€™dan aldÄ±ÄŸÄ± Merih Demiralâ€™Ä± sezon sonunda Juventusâ€™a satarken, Demiralâ€™dan boÅŸalan mevkiyi baÅŸka bir TÃ¼rk oyuncu ile takviye etti. YeÅŸil-siyahlÄ± takÄ±m, Avusturyaâ€™nÄ±n Rapid Wien takÄ±mÄ±ndan 20 yaÅŸÄ±ndaki milli futbolcu Mert MÃ¼ldÃ¼râ€™Ã¼ kadrosuna kattÄ±.Â

Cengiz Ãœnderli Roma da kulÃ¼p tarihine geÃ§ecek bir transfere imza atarak, aynÄ± dÃ¶nem forma giyecek ikinci TÃ¼rk oyuncusunu renklerine baÄŸladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼p, GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™nden YÄ±ldÄ±rÄ±m Mert Ã‡etinâ€™i transfer etti.



Serie Aâ€™da milli oyuncularÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rk asÄ±llÄ± futbolcularÄ±n da Ã§okluÄŸu dikkati Ã§ekiyor.Â



2018â€™de yÄ±lÄ±nda Galatasarayâ€™dan Genoaâ€™ya transfer olan TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman defans oyuncusu Koray GÃ¼nter, bu yÄ±l da Serie Aâ€™da kalÄ±rken, mÃ¼cadelesini farklÄ± takÄ±mda verecek. Hellas Verona, 25 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyu Genoaâ€™dan satÄ±n alma opsiyonuyla 1 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralayarak kadrosuna kattÄ±.Â

Koray GÃ¼nterâ€™in gitmesine izin veren Genoa, Galatasarayâ€™dan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸâ€™Ã¼ sezon Ã¶ncesi renklerine baÄŸladÄ±.Â

2018â€™de Liverpoolâ€™dan Juventusâ€™a transfer olan TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman futbolcu Emre Can da Juventus formasÄ±yla Serie Aâ€™da ikinci sezonunu geÃ§irmeye hazÄ±rlanÄ±yor.





Dikkati Ã§eken transferler



Serie Aâ€™da bu yÄ±lÄ±n en dikkati Ã§eken ve en Ã§ok bonservis bedeli Ã¶denen transferi ise HollandalÄ± Matthijs de Ligtâ€™in 85,5 milyon avroya Ajaxâ€™tan Juventusâ€™a geÃ§mesi oldu. 20 yaÅŸÄ±ndaki savunmacÄ±, sezonun en pahalÄ± transferi olarak dikkati Ã§ekti.Â

Juventus, De Ligtâ€™a Ã¶dediÄŸi yÃ¼ksek bonservisin yanÄ± sÄ±ra Paris Saint-Germainâ€™den Adrien Rabiotâ€™u, Arsenalâ€™den de Galli Aaron Ramseyâ€™i bedelsiz olarak kadrosuna kattÄ±.Â

Interâ€™in, Manchester Unitedâ€™dan 75 milyon avro bedelle transfer ettiÄŸi BelÃ§ikalÄ± santrafor Romelu Lukaku, Serie Aâ€™ya bu yÄ±l transfer olan yÄ±ldÄ±zlar arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±. Lukaku, Inter kulÃ¼p tarihinin de en pahalÄ± transferlerinden biri oldu.Â

Transferin son gÃ¼nleri yaklaÅŸÄ±rken, Fiorentina kulÃ¼bÃ¼ bir dÃ¶nem Galatasarayâ€™da oynayan ve bu yÄ±l Alman devi Bayern MÃ¼nihâ€™e veda eden FransÄ±z Frank Riberyâ€™i bedelsiz transfer etti.

Napoliâ€™nin bu yÄ±l FenerbahÃ§eâ€™ye 16 milyon avro Ã¶deyerek aldÄ±ÄŸÄ± Makedon Eljif Elmas, mavi-beyazlÄ± ekibin son yÄ±llarda Ã¶dediÄŸi yÃ¼ksek bonservis bedelli oyuncularÄ±ndan oldu. Napoli camiasÄ±, Elmasâ€™Ä±n performansÄ±nÄ± merakla bekliyor.Â

Ä°talya Milli TakÄ±mÄ± oyuncusu Mario Balotelli de Fransa ekibi Olympique Marsilyaâ€™dan Bresciaâ€™ya bedelsiz transfer olarak, evine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ oldu.Â

Milan ise Portekizli golcÃ¼ Rafael Leaoâ€™yu 25 milyon avroya Lilleâ€™den transfer etti.Â



Avrupaâ€™nÄ±n en deÄŸerli Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ligiÂ



Ä°talya Serie A, Avrupa futbol piyasasÄ±nÄ±n en deÄŸerli Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ligi konumunda.Â

Alman internet sitesi Transfermarkt'Ä±n verilerine gÃ¶re, Serie A, Avrupaâ€™da, Ä°ngiltere Premier Lig (9,28 milyar avro) ve Ä°spanya La Ligaâ€™nÄ±n (5,99 milyar avro) ardÄ±ndan 5,16 milyar avroluk piyasa deÄŸeriyle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada bulunuyor.

Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'in Ã¶nÃ¼nde yer alÄ±yor.

Åžampiyonluk sayÄ±sÄ±nda Juventus zirvedeÂ



Resmi baÅŸlangÄ±Ã§ olarak 1897-98 sezonunu kabul eden Serie Aâ€™da bugÃ¼ne kadar 16 farklÄ± takÄ±m ÅŸampiyonluk sevinci yaÅŸadÄ±.Â

Ligi en Ã§ok zirvede bitirerek ÅŸampiyon olan takÄ±m Juventus oldu. Siyah-beyazlÄ±lar, 35 ÅŸampiyonlukla, "En Ã§ok ÅŸampiyon olan takÄ±m" unvanÄ±nÄ± elinde bulundururken, son 8 yÄ±lda Ã¼st Ã¼ste ipi gÃ¶ÄŸÃ¼sleyerek, rakipleriyle arasÄ±ndaki ÅŸampiyonluk sayÄ±sÄ± farkÄ±nÄ± da iyice aÃ§tÄ±.Â

Juventus'u 18â€™er ÅŸampiyonlukla Milano takÄ±mlarÄ± Inter ve Milan izliyor. 9 ÅŸampiyonlukla Genoa, 7â€™ÅŸer ÅŸampiyonlukla da Bologna, Pro Vercelli, Torino geliyor.Â

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