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Futbol
18.12.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

İtalya Serie A | Sampdoria - Juventus

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İtalya Serie A | Sampdoria - Juventus

Önümüzdeki hafta sonu Lazio ile Süper Kupa'da karşılaşacak olan Juventus, hafta içi mesaisinde Sampdoria'ya konuk olacak. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Udinese engelini ilk yarıda bulduğu gollerle geçen Juventus, hafta içi mesaisinde Luigi Ferraris'te Sampdoria'ya konuk olacak.

La Gazette, muhtemel 11'de Merih Demiral'a yer vermedi. Öne çıkan haberlerde, Merih'in önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Süper Kupa maçına saklanabilme ihtimalinden bahsediliyor...

İtalya Serie A | Sampdoria - Juventus

Muhtemel 11'ler...

Sampdoria: Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Murillo, Leris, Linetty; Ramirez; Gabbiadini.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.

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İtalya Serie A | Sampdoria - Juventus

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