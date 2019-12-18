İtalya Serie A | Sampdoria - Juventus
Önümüzdeki hafta sonu Lazio ile Süper Kupa'da karşılaşacak olan Juventus, hafta içi mesaisinde Sampdoria'ya konuk olacak. Karşılaşmayı anbean Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Udinese engelini ilk yarıda bulduğu gollerle geçen Juventus, hafta içi mesaisinde Luigi Ferraris'te Sampdoria'ya konuk olacak.
La Gazette, muhtemel 11'de Merih Demiral'a yer vermedi. Öne çıkan haberlerde, Merih'in önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Süper Kupa maçına saklanabilme ihtimalinden bahsediliyor...
Muhtemel 11'ler...
Sampdoria: Audero; Thorsby, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Murillo, Leris, Linetty; Ramirez; Gabbiadini.
Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo.
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, El Clasico'yu değerlendirdi...
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