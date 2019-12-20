İtalya Serie A | Fiorentina - Roma

Geçtiğimiz hafta SPAL karşısında Roma'da Mert Çetin ilk 11'deydi, Cengiz Ünder ise bu sezon süre aldığı 6 maçta 1 asistlik katkı yaptı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde...

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Pol Lirola, Pulgar, Badelj, Dalbert Henrique; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.

Roma: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Bu kritik maçta hangi iddaa tercihi ön planda olmalı?

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, Serie A'da haftanın açılış maçında Fiorentina karşısında ne yapar?

Hangi iddaa tercihi ön planda olmalı, sürpriz aramalı mıyız? Detaylar haberimizde...

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