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Futbol
20.12.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

İtalya Serie A | Fiorentina - Roma

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İtalya Serie A | Fiorentina - Roma

İtalya Serie A'da 17. haftayı Cengiz Ünder ile Mert Çetin'in formasını giydiği Roma ve Fiorentina'yla açacağız! Karşılaşmayı anbean 3 boyutlu Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...

Geçtiğimiz hafta SPAL karşısında Roma'da Mert Çetin ilk 11'deydi, Cengiz Ünder ise bu sezon süre aldığı 6 maçta 1 asistlik katkı yaptı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde...

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Pol Lirola, Pulgar, Badelj, Dalbert Henrique; Castrovilli; Chiesa, Vlahovic.

Roma: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

İtalya Serie A | Fiorentina - Roma

Bu kritik maçta hangi iddaa tercihi ön planda olmalı? 

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, Serie A'da haftanın açılış maçında Fiorentina karşısında ne yapar?

Hangi iddaa tercihi ön planda olmalı, sürpriz aramalı mıyız? Detaylar haberimizde...

 

Romanın iddaa oranı şaşırttı CANLI BAHİS burada...
Roma'nın iddaa oranı şaşırttı! CANLI BAHİS burada...

İtalya Serie A | Fiorentina - Roma

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