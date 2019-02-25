İtalya, Merih Demiral'i konuşuyor
Aytemiz Alanyaspor'un sezon sonu bonservisiyle birlikte satılmak üzere Sassuolo'ya kiraladığı Merih Demiral, yeni takımıyla çıktığı ilk maçta gösterdiği performansla İtalyan basınından tam not aldı.
Aytemiz Alanyaspor'un sezon sonu bonservisiyle birlikte satılmak üzere Serie A ekibi Sassuolo'ya kiraladığı Merih Demiral, yeni takımıyla ilk maçına dün çıktı.
Takımının kendi sahasında SPAL'ı ağırladığı ve 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada 90 dakika boyunca görev yapan 20 yaşındaki milli stoper, gösterdiği performansla İtalyan medyasından tam not aldı.
Ülkede yayım yapan Tutto Mercato Web adlı internet sitesi, üçlü defansın sağında görev yapan Demiral'ın savunmadaki başarısı, sağlamlığı ve kişiliğiyle kendisini kanıtladığını yazdı.
"Demiral, Emilia'yı (Sassuolo kulübünün bulunduğu bölge) fethetmeye hazırlanıyor" başlığıyla verilen haberde Merih'in Juventus'un radarına girdiği de hatırlatıldı.
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