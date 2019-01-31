İtalya Kupası'nda son yarı finalist belli oluyor! iddaa'nın favorisi...
Milan, Fiorentina ve Atalanta'dan sonra, İtalya Kupası'ndaki son yarı finalist bu akşam belli olacak! Takımlardaki gelişmelere ve iddaa'nın favorisine göz atalım...
- Savunma kurgusundan Sime Vrsaljko ve Sime Vrsaljko, hücumdan ise Keita Balde sakat.
- Bir önceki turda Benevento'yu farklı geçen Inter, Giuseppe Meazza'da oynadığı son 12 resmi maçı kaybetmedi. (9 galibiyet - 3 beraberlik)
- Lazio'ya karşı da son 4 maçta bariz üstünlükleri bulunuyor. (3 galibiyet - 1 beraberlik)
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Lazio
- Orta sahadan Danilo Cataldi cezalı.
- Luiz Felipe ve Patric Gabarron sakat, Jordan Lukaku ise maç kadrosuna alınmadı.
- Deplasmanda oynadıkları son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyetleri bulunuyor (3 mağlubiyet - 2 beraberlik) ama Inter deplasmanında oynadıkları son 5 maçta yalnızca 1 defa kaybettiler. (2 galibiyet - 2 beraberlik)
İtalya Kupası'nda son yarı finalist, CANLI yayınla Nesine.com'da belli olacak!
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