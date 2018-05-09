İtalya Kupası finaline iddaa oynayacaklar dikkat!
Juventus ile Milan, İtalya Kupası'nın finalinde karşı karşıya! Maç öncesi takımlardan son haberler, çarpıcı istatistikler, öne çıkanlar...
- Stoper bölgesinde sorun var! Giorgio Chiellini cezalı, Benedikt Höwedes sakat.
- Sağ bek Mattia de Sciglio iyileşti ve kadroda.
- Mario Mandzukic ve Stefano Sturaro'nun da kadroda olacağı açıklandı.
- Max Allegri'nin sağ tarafta Cuadrado, sol tarafta ise Asamoah ile başlayacağı belirtildi.
- En ilerideki Higuain'e desteği Pjanic, Douglas Costa ve Dybala yapacak.
- Lucas Biglia iyileşti ama riske edilmeyebilir.
- Suso ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerleri garanti, Cutrone ise en muhtemel "9 numara" adayı.
- Cutrone olmazsa Nikola Kalinic veya Andre Silva forma giyecek.
- Aralarındaki son 4 resmi maçta galibiyetleri yok, her maç en az 2 gol yediler.
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