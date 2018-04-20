İsyan etti... 'Temizlenmeyen elleri kırın, kesin!'

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Kupayı alsanız ne olur almasanız ne olur. Normal bir olay değil bu. İnsanları daha fazla yormayalım. Bildiğim kadarıyla maç iptal oldu. Kural dışı bir şey yaparlarsa bilmem. Bir tane para dahil olsa, boş bir pet şişe dahil olsa bile bu nedir ya... Bu olaylar normal değil. Yasayla falan uğraşacaklarına bu durumla ilgilensinler.

YASA İLE UĞRAŞACAKLARINA...

- Detayları incelenir inşallah. Daha reklamlar bu. Bismillah bakalım. Bu süreçler böyle kolay süreçler değil. 6-7 yıldır spora el atılan eller var. Temizlenmeyen eller var. Bu eller kırılmazsa, kesilmezse bu olaylar sürer.

- Her camia için geçerli. Her sportif ve sportif alan dışında da bu eller kesilmeli. Yarısı bile kesilmedi daha. Sporun içine her şeyi soktular maalesef. Bir de böyle açık kanalda maç. Büyük camialar maç yapıyor. Mis gibi.

- Trabzon'da kurşunlanma. Bu sportif bir olay mı? Şenol Güneş'in kafasına isterse ciklet gelsin, fark etmez. Yasa ile uğraşacaklarına bir takım şeyleri düzeltsinler.