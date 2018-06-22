İsviçre'ye 3 puan Shaqiri'den...
2018 Dünya Kupası E Grubu'nda İsviçre ile Sırbistan karşı karşıya geldi. İsviçre 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı. Sırbistan 3 puanda kalırken, İsviçre 4 puana yükseldi. Sırbistan 5. dakikada Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 öne geçti. İsviçre 52'de Granit Xhaka ile eşitliği sağladı. Xherdan Shaqiri 90. dakikada son sözü söyledi. Sırbistan gruptaki son maçını Brezilya ile yapacak. İsviçre ise Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.
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