İsviçre'de eksikler arttı, İzlanda'nın iddaa oranı düşüyor!
Sakat sayısı arttığı için Vladimir Petkovic (İsviçre) 3'lü savunma düzenine döndü. İzlanda'da ise sakatlar iyileşti, Fransa beraberliği de moral oldu. İşte detaylar...
- Kaptan Aron Gunnarsson sakat, Kobeinn Sigthorsson'un durumu maç saati netleşecek.
- Johan Berg Gundmundsson ve Alfred Finnbogason iyileşti, Fransa ile oynanan hazırlık maçında görev yaptılar.
- Son 12 milli maçta (resmi+hazırlık) galibiyet elde edemediler ama İsviçre'deki eksiklerin artması ve taktiksel değişiklik sonrası 4,30'dan açılan 'İzlanda kazanır' tercihi 3,50'ye kadar geriledi!
İsviçre
- Johan Djourou, Kevin Mbabu ve Admir Mehmedi diye uzayan eksik listesine Roman Burki ile Breel Embolo da eklendi.
- Belçika maçında 3'lü savunma düzeni denediler. Sağ bekte görmeye alıştığımız Michael Lang biraz ileri çıktı, sol bekte görmeye alıştığımız Ricardo Rodriguez ise stoperlerin solunda oynadı.
- Yine '3-1-4-2' ile başlamaları muhtemel. Hücum ikilisi 'Xherdan Shaqiri, Mario Gavranovic' olacaktır. Savunmanın önündeki sigortanın da Granit Xhaka olması kaçınılmaz.
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