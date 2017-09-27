İsveçli Sarah, Antalya’da hazırlanıyor

ARKADAŞININ teşvikiyle 10 yaşındayken başladığı yüzme sporunda, 14 yaşında 100 metre kelebekte Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Sjöström, yarıştığı tüm şampiyonalarda adından söz ettirmeyi başardı. 2016 Rio Olimpiyatları’nda 100 metre kelebekte altın, 200 metre serbestte gümüş ve 100 metre serbestte bronz, dünya şampiyonasında 7 altın, 4 gümüş ve bir bronz, kısa kulvarda 3 altın ve bir gümüş, Avrupa şampiyonasında 10 altın, 6 gümüş ve 3 bronz, kısa kulvarda 5 altın, 8 gümüş ve bir bronz madalya kazanan İsveçli yüzücü, kadınlar 50 ve 100 metre serbest, 50 ve 100 metre kelebekte dünya rekorları kırdı. Ayrıca Sjöström, kısa kulvarda 100 ve 200 metre serbest ile 100 metre kelebekte rekorları elinde bulunduruyor.





GÜNEŞ ALTINDA ANTRENMAN

Sjöström, 2017 Dünya Yüzme Kupası’nın 30 Eylül-1 Ekim arasında Hong Kong’da düzenlenecek ikinci ayağı için Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki Gloria Sports Arena’da hazırlık kampı yapıyor. Dünya kupasının ikinci ayağı öncesinde hazırlık kampı için Antalya’ya gittiğini dile getiren Sjöström, havuzda güneşin altında antrenman yapmayı sevdiğini, bu nedenle İsveç yerine Antalya’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Sjöström, şöyle konuştu:

“Kamp döneminde çok boş vaktim olmuyor. Hazırlık kampında olduğum için kendimi tamamen antrenmanlara verdim. Boş zamanlarımda İsveç’te güneşi çok fazla göremediğimiz için Antalya’daki güneşin keyfini çıkartmaya çalışıyorum. Stockholm’de de antrenman dışında çok daha farklı şeylerle meşgul olmak zorunda olduğum için buraya geldiğimde tamamen antrenmana konsantre oluyorum.”

HEDEFİ ALTIN MADALYA

Hong Kong’da 30 Eylül-1 Ekim arasında yapılacak Dünya Kupası ikinci ayağında altın madalya için mücadele edeceğini vurgulayan Sjöström, tekrar formda ve üst seviyede olmak için çalıştığını söyledi. Önceki yıllarda dünya kupasındaki tüm yarışlara katılamadığını, bu sezon ise tüm yarışmalara katılmak istediğini belirten Sjöström, “Dünya kupasına ne kadar katılır ve ne kadar çok puan alırsanız, dünya kupasını kazanmak için bir şansınız oluyor. Ben de onun için şu anda en üst seviyede çalışmaya devam ediyorum” dedi.