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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.06.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

İsveç VAR ile kazandı

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İsveç VAR ile kazandı

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu maçında İsveç, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.

Stat: Nizhny Novgorod 
Hakemler: Joel Aguilar (El Salvador), Juan Zumba (El Salvador), Juan Carlos Mora Araya (Kosta Rika) 
İsveç: Olsen, Lustig, Granqvist, Augustinsson, Larsson (Dk. 81 Svensson), Ekdal (Dk. 71 Hiljemark), Berg, Forsberg, Claesson, Jansson, Toivonen (Dk. 77 Thelin) 
Güney Kore: Jo, Lee, Park (Dk. 28 Kim Min Woo), Son, Kim Shin Wook (Dk. 66 Jung), Hwang, Koo (Dk. 73 Lee), Ki, Lee, Kim Young Gwon, Jang 
Gol: Dk. 65 Granqvist (Penaltıdan) (İsveç) 
Sarı kartlar: Dk. 13 Kim Shin Wook, Dk. 55 Hwang (Güney Kore), Dk. 61 Claesson (İsveç) 

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
21. dakikada İsveç gole çok yaklaştı. Güney Kore ceza sahası içine yerden sert gönderilen top, altı pasta Berg'in önünde kaldı. Berg'in yakın mesafeden şutunda kaleci Jo, çok iyi bir refleks ile topu kornere çeldi. 
45 1. dakikada gelişen İsveç atağında, Lustig sağ kanattan ortasını yaptı, Claesson ceza sahası içinde kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı. 
63. dakikada Güney Kore ceza sahası içinde Claesson'un yerde kaldığı pozisyonun ardından, İsveçli oyuncular yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Joel Aguilar, Video Yardımcı Hakem'e (VAR) başvurulması kararını verdi. Görüntülere bakılmasının ardından Aguilar penaltı noktasını gösterdi. 
65. dakikada penaltı atışını kullanmak için kaptan Granqvist topun başına geldi. Deneyimli futbolcu, kaleci Jo ve topu ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 
90 1. dakikada Güney Kore beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortada topu ters direk dibinde Lee içeriye çevirdi, Hwang kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

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İsveç VAR ile kazandı

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