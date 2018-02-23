İsveç Hükümeti'nden 12 Dev Adam'a özel terör tedbirleri
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 3. maçında deplasmanda İsveç'le karşılaşacak olan Türkiye için İsveç Hükümeti tarafından çok özel güvenlik önlemleri alındı.
A Milli Takım kafilesi dün Stockholm'e indikten sonra, herhangi bir olası terör örgütü eylemine karşı tedbir amacıyla farklı bir kapıdan çıkarıldı.
Stockholm'ün merkezinde Türkiye kafilesinin kaldığı otelde ve çevresinde İsveç İstihbarat Teşkilatı'nın (SEPO) sivil güvenlik görevlileri ile polisler önlem aldı.
Milliler, maçın oynanacağı Hovet Arena'ya da üst seviye güvenlik tedbirleri eşliğinde geldi.
Hovet Arena'ya, İsveç Basketbol Federasyonu'nun direktifiyle sırt çantası ve poşet alınmadı. Bu kararın da, olası bir terör eylemi veya provokasyonu önlemek amaçlı olduğu ifade edildi.
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