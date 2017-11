İsveç hocası Andersson soyunma odasını temizledi

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İtalya'yı eleyen İsveç Milli Takımı'nın bu başarısı, ülke basınında geniş yer aldı.



İsveç'in en yüksek tirajlı gazetesi Aftonbladet'in "Sevinç, gözyaşı ardından başarı" başlığı ile verdiği haberde, “İsveçli futbolcular, Milano'da mucizeyi gerçekleştirdi. Çılgın bir geceydi" ifadeleri kullanıldı.



Haberde, 60 yıldan bu yana İtalya'nın ilk kez Dünya Kupası'nda yer alamayacağı hatırlatılırken, bu başarıyı elde eden İsveçli futbolcular için "Kahramanlar tarihe geçti." denildi.



"Kahramanlar" başlığını kullanan Expressen gazetesi, İsveç'in maç öncesi saha dışında her türlü oyunu oynayan İtalya'yı Dünya Kupası'nın dışında bıraktığını yazdı. Haberde, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio'nun ilk maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın yönetiminden memnun olmadığını FIFA'ya bildirdiği, İspanyol hakem Mateu Lahoz üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığı ve Lahoz'un ilk yarıda İsveç'in iki penaltısını vermediği savunuldu.



Bu arada Zlatan Ibrahimovic'in menajeri Mino Raiola'nın maç sonrası Expressen gazetesine, "Zlatan yaşıyor, her an her şey olabilir." şeklinde verdiği demeç, Ibrahimovic'in tekrar İsveç Milli Takımı'na döneceği şeklinde yorumlandı.



MAÇ KADAR KONUŞULAN FOTOĞRAF

Öte yandan İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson'un maçtan sonra futbolcuların kirlettiği soyunma odasını temizlemeye çalışırken çekilen fotoğrafı, en çok konuşulan konulardan biri oldu.



Andersson'un sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğrafı için "Dünya Kupası'na gitme sevinci yaşamak yerine alçak gönüllük göstererek soyunma odasını temizliyor." yorumu yapıldı.