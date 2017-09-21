Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet >Spor Haberleri >Futbol>İsveç Futbol Federasyonu'ndan Riva'ya ziyaret

İsveç Futbol Federasyonu'ndan Riva'ya ziyaret

İsveç Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA 1. Başkanvekili Karl-Erik Nilsson, Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dış İlişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Håkan Sjöstrand da hazır bulundu.

Yeni bir tesis yapımı hazırlıklarını sürdüren İsveç Futbol Federasyonu heyetine Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesisleri hakkında detaylı bilgi verildi.

E-Bilet uygulamasının da anlatıldığı ziyarette karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Rivaİsveç Futbol FederasyonuTFF
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL