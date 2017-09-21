İsveç Futbol Federasyonu'ndan Riva'ya ziyaret

TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dış İlişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, İsveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Håkan Sjöstrand da hazır bulundu.
Yeni bir tesis yapımı hazırlıklarını sürdüren İsveç Futbol Federasyonu heyetine Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesisleri hakkında detaylı bilgi verildi.
E-Bilet uygulamasının da anlatıldığı ziyarette karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.