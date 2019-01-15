İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kana Bıyık şoku!
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında tecrübeli defans oyuncusu Kana Bıyık oyunun ilk dakikalarında sakatlandı.
Antalya'daki hazırlık kampı sonrasında seyircisinin karşısına çıkan İstikbal Mobilya Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Akhisarspor ile Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında yerde kalan tecrübeli defans oyuncusu Kana Bıyık oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Hikmet Karaman, sakatlanan Kana Bıyık'ın yerine Oleksandr Kucher'i oyuna sürdü.
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