İstikbal, Kayserispor'a isim sponsoru oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİstikbal, Kayserispor'a isim sponsoru oldu
GeriFutbol İstikbal, Kayserispor'a isim sponsoru oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
14.01.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

İstikbal, Kayserispor'a isim sponsoru oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstikbal, Kayserispor'a isim sponsoru oldu

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Kayserispor ile Türkiye'nin önemli mobilya üreticilerinden Boydak Holding arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulübün tesislerinde gerçekleştirilen törende, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir 2,5 yıllık isim sponsorluğu anlaşmasını imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip, anlaşmaya göre 2,5 yıl boyunca İstikbal Mobilya Kayserispor ismiyle mücadele edecek.

Gülal, törende yaptığı konuşmada, TMSF olarak yönetimi devraldıktan sonra Boydak markasının Kayseri için neler ifade ettiğini yakından gözlemleme fırsatı bulduklarını belirtti. Bu süreç içerisinde Kayseri özelinde spor kulüplerine, sivil toplum örgütlerine ve sosyal yardımlaşma faaliyetlerine holding olarak destek verdiklerini dile getiren Gülal, şunları kaydetti:

"Bugün Kayseri'nin iki önemli markasını bir araya getiriyor olmanın huzuru ve gururu içerisindeyim. Boydak, Kayseri'nin önemli bir markası ama bir diğer önemli markası da Kayserispor. Şimdi bu iki markayı tek çatı altında buluşturacağız ve ortaya çok güzel bir sinerji çıkacak, bu sinerji Kayserispor'u çok daha yukarılara taşıyacak diye düşünüyorum. Bu iş birliğinin hem Türk sporuna hem Kayserispor'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Boydak Holding olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Kayserispor'un yanında olacağımızı taahhüt ediyorum."

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir de futbol kulüplerinin ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini, böyle bir dönemde Boydak Holding gibi bir kuruluşun kendilerine verdikleri sponsorluk desteğini son derece önemli bulduklarını ifade etti. Ülkedeki ekonomik dalgalanmaların kurdukları dengenin yeniden bozulmasına neden olduğuna dikkati çeken Bedir, şöyle devam etti:

"Bu süreçte çok zor duruma düştük. Her türlü zorluğa rağmen belediye başkanlarımızın ve ana sponsorlarımızın destekleri, yönetim kurulumuzun mücadelesiyle oyuncularımıza bu durumu yansıtmadan, dağılmadan bugünlere geldik. Tam sıkıntıların olduğu bir dönemde Boydak Holding yöneticileriyle görüşüp dertleştiğimde sağ olsunlar böyle bir fikir ortaya çıktı. Yönetim kurulu üyelerimiz ve TMSF başkanımız da olaya sıcak baktı ve 2,5 senelik bir sponsorluk anlaşmasını yaptık. Bu dar zamanda bizlere yardımcı oldukları için Boydak Holding Yönetim Kurulu'na ve TMSF başkanımıza teşekkür ediyorum. Böylelikle Kayseri'nin iki önemli markası buluşturulmuş oldu."

En Çok Oynanan Bahis
  • 129Manchester City - Wolves
    3
    2,5Üst
    1,30
    19127kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

- "Yöneticiler yaptıkları borçlardan sorumlu olmalı"

Bedir, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi için Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılan anlaşmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Kulüpleri Birliğindeki görevi gereği bu işin böyle gitmeyeceğini, taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini her zaman anlattığını söyleyen Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Borç batağındaki kulüplerin borçları konusunda yaptığımız çalışmalarımız nihayet sonuç vermeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, ilgili kurum ve kuruluşların iş birliğiyle 31 Ocak'tan sonra borçlanma konusunda bir yapılanma olacak. Bütçeler küçülecek. Kulüpler gerçek gelirleriyle gerçek anlamda kulüpçülük yapacaklar.

Eğer yöneticilere yaptıkları borçlarla ilgili sorumluluk vermezlerse bizleri bu borçlardan mesul tutmazlarsa yarın bir gün lisans vermeme, transfer yasağı gibi kulübü cezalandıran yöntemlere gidilirse bu işin yine çözümü olmaz. Ben buradan yetkililere bir kez daha sesleniyorum, bu mali yapılanma ile kulüp yasası değiştirilerek yöneticilerin de başkanların da sorunlu tutulmaları bu işin olmazsa olmazıdır."

Konuşmaların ardından Bedir, TMSF Başkanı Gülal'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti. Tören davetlilerin kulüp tesislerini gezmesiyle sona erdi. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, futbolcular, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve taraftarlar katıldı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (14.01.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ALG’nin yeni transferine meşaleli karşılama

Okmeydan: 'Kadın taraftar sosyal medyaya centilmenlik getiriyor'

Volkan Demirel'den Yunus Samet'e sürpriz!

İstikbal, Kayserispor'a isim sponsoru oldu