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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ajansspor
19.11.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

İstifanın ardından flaş karar! Sumudica...

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İstifanın ardından flaş karar! Sumudica...

Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör Cosmin Contra istifa etti. Koltuk için Gaziantep Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Marius Sumudica'nın ismi geçiyor.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını İsveç’e yenilerek kaybeden ve son maçında İspanya Milli Takımı’na 5-0 mağlup olarak büyük bir hezimet yaşayan Romanya Milli Takımı’nda teknik direktör Cosmin Contra istifa etti.

YA RADOİ YA SUMUDİCA

Contra’nın istifasının ardından takımın başına kimi getireceği konusunda arayış içinde olan Romanya Futbol Federasyonu 2 isim üzerinde durduğu öğrenildi. Romanya U21 milli takımını çalıştıran Mirel Radoi ile Gaziantep Futbol Kulübü’nün teknik direktörü Marius Sumudica’yı listeye aldığı öğrenilen Romanya Futbol Federasyonu’nun bu gece olağanüstü toplanarak isim konusunda karar vereceği bildirildi.

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RUMEN BASINI YAZDI

Romanya’nın etkin spor basını digisport’un haberine göre ise ilk olarak federasyonun Mirel Radoi’yi ön planda tutacağı ancak bu isimde fikir birliği sağlanamaması durumunda Marius Sumudica ile irtibata geçileceği ve teklifte bulunulacağı belirtildi. Sumudica’nın ise böyle bir teklif gelmesi durumunda nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu olmaya başladı.

İstifanın ardından flaş karar Sumudica...

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