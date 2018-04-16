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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
16.04.2018 - 10:04, Son Güncelleme:

İstifadan zirveye doğru çıkış!

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İstifadan zirveye doğru çıkış!

Aykut Kocaman, görevi bırakmanın eşiğinden döndügü 12. hafta itibariyle son 18 haftada 40 puan topladı ve bu süreci lider tamamladı

Süper Lig'in 11'inci haftasında Osmanlıspor deplasmanına çıkan ve karşılaşmadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Fenerbahçe bu süreçte 4 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puanı hanesine yazdırabildi ve 7'nci sırada yer aldı.

Osmanlıspor maçının ardından yapılan basın toplantısı sonrasında takımdan ayrı bir şekilde İstanbul'a dönen Aykut Kocaman, maçtan sonra yaptığı, "Doğru olan şey, doğru zamanda doğru şeyi yapabilmek" açıklamasıyla ayrılık sinyali vermişti. 3 günlük izinin ardından Kulübüyle yola devam kararı alan Kocaman, 12'nci hafta itibari ile 18 haftada 40 puan topladı ve bu süreci lider tamamladı. Kocaman'ın Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayan yüksek performansında Fenerbahçe 12 galibiyet aldı. 4 maçtan berabere ayrılan sarı lacivertliler sadece 2 maçtan puan çıkaramadı.

Ayrıca Fenerbahçe, oynadığı son 18 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapattı.

EN AZ PUAN TOPLAYAN GALATASARAY OLDU

Süper Lig'in 29'uncu haftası itibari ile şu an ligde lider konumda bulunan Galatasaray, bu dönemi 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamlarken 34 puan topladı ve ilk 4 takım arasında en az puan toplayan ekip oldu.

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 12'nci haftayla başlayan periyodu 38 puanla kapattı. Siyah beyazlı ekip 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Şampiyonluk yarışının sürpriz takımı Medipol Başakşehir ise diğer takımlar gibi 11 galibiyetle geçtiği bu süreçte, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken hanesine 36 puan ekledi.

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