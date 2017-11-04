İstifa sinyalinden sonra Kocaman'dan şok hareket...

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Sarı-lacivertliler'de adeta deprem yaşanıyor. Aykut Kocaman, maç sonunda yaptığı açıklamalarda ayrılık sinyali verirken, flaş bir iddia ortaya atıldı.
Deneyimli teknik takım otobüsüyle değil özel bir araçla stattan ayrıldı.
Öte yandan, kulüpten yapılan açıklamada, daha önce planlanmış milli maç arası programı doğrultusunda teknik direktör Aykut Kocaman'ın, akrabalarıyla buluşacağı için Osmanlıspor maçından sonra takımla İstanbul'a dönmeyeceği bildirildi. Açıklamada ayrıca, sarı-lacivertlilerin 2 gün izin yapacağı duyuruldu.
AYKUT KOCAMAN'DAN İSTİFA SİNYALİ