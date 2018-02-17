İstifa mektubu ile gündeme gelen hakem Abdullah Yılmaz disipline sevk edildi.
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'ndan tehdit aldığını ifade ederek istifa eden hakem Yılmaz, disipline sevk edildi.
İstifa mektubu ile gündeme gelen A Klasman hakemi Abdullah Yılmaz, Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:
A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ'ın medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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