İstifa ettiler, Ali Koç ile toplandılar
Fenerbahçe'de istifa eden 8 İstanbul bölge temsilcisi başkan adayı Ali Koç ile biraraya geldi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a yazdıkları istifa mektubuyla görevlerini bırakan ve kongre üyesi olanFenerbahçe İstanbul Bölge Temsilcileri, sarı-lacivertlilerde başkanlık seçimine hazırlanan Ali Koç ile biraraya geldi. Eski üyelere verdikleri destekten dolay teşekkür eden Koç, Fenerbahçe'yi yükseklere taşımak için herkesin desteğinin değerli olduğunu aktardı.
Perşembe günü istifa ettiği Spor Arena sayfalarından aktarılan 8 sorumlu, Ali Koç'un başkanlığını destekleyerek istifa ettiklerini açıkladılar. Açıklamada, "Bizler menfaatini hiçbir zaman FENERBAHÇE'MİZİN önüne koymayan insanlar olarak, uzun zamandan beri şeref ve gururla yürütmekte olduğumuz Fenerbahçe Spor Kulübü İstanbul İli Bölge Sorumluluğu görevlerimizden istifa ediyoruz" sözlerine yer verildi.
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