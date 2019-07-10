İşter Eren Derdiyok'un yeni takımı! İmza... | Son dakika transfer haberleri...
Göztepe’nin kadrosuna katmak istediği Galatasaray'ın eski golcüsü Eren Derdiyok transferininde flaş gelişme.
TRT Spor'un haberine göre Göztepe, tecrübeli golcü Eren Derdiyok ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
31 yaşındaki forvet oyuncu ile resmi imzaların atılması bekleniyor.
Detaylar birazdan...
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle