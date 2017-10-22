'İstediğini alan sadece hakemdi!'

İşte, Ahmet Ercanlar'ın 90 dakikayla ilgili yorumları...

Dev derbiyi geride bıraktık. Nasıl bir mücadele oldu?

İlk devre rakibinden daha üstün olan Fenerbahçe’ye karşı Galatasaray ikinci devrede maçı dengeledi. Dirar’ın beklenen performansın altında olması Fenerbahçe’yi hücum anlamında etkisizleştirdi. Bir de Valbuena yorulunca bu etki iyice düştü.

10 kişi kalan Galatasaray'a karşı Fenerbahçe bekleneni niçin veremedi?

Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe çok daha fazla pozisyona girmeliydi. Oyuna sonradan giren Alper de beklenen katkıyı veremedi. Kocaman’ın şanssızlığı Janssen’i rakip 10 kişi kalmadan hemen önce oyundan çıkartmasıydı.

Fenerbahçe için bu sonuç ne anlam taşıyor?

Fenerbahçe için galibiyet beraberlikten çok daha önemliydi. Bu maçta beraberlik her iki takıma da yaramadı. Fenerbahçe açısından kayıp 2 puan oldu. Bu maç oynanan oyundan çok Cüneyt Çakır’ın ne şiş yansın, ne kebap mantığı ile yönettiği ve beraberlikle istediğini aldığı bir maç oldu.