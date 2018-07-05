İşte yeni yayıncı kuruluş! O maçlar artık bakın hangi kanalda...
Basketbolda yeni yayıncı kuruluş belli oldu.
TBF, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni yayıncısının Türk Telekom Tivibu olduğunu açıkladı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin yeni yayıncı kuruluşu belli oldu.
AÇIKLANDI
Türkiye Basketbol Federasyonu, bu iki ligin yayın haklarını Türk Telekom Tivibu'nun aldığını açıkladı. Geçen yıla kadar Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, BeIn Sports-NTV Spor ortaklığında yayınlanıyordu. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ise TRT Spor'da ekranlara geliyordu. (Fanatik)
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