İşte yeni takımı! Bilic bakın nereye gidiyor...
Bir dönem Beşiktaş'ın hocalığını da yapan Hırvat çalıştırıcının yeni takımı belli oldu.
West Ham United ile Premier League'de hocalık kariyerini sürdüren Slaven Bilic, yol ayrımında... Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat Teknik Direktör, rotayı Bundesliga'ya çevirecek.
BAYERN MÜNİH İLE ANLAŞTI
Bayern Münih, Eintrach Frankfurt'un hocası Niko Kovac ile anlaştı... Bu durumda da kırmızı siyahlılar temasa geçtiği Bilic ile prensip anlaşmasına vardı.
Bilic'in sezon sonunda İngiltere'ye veda edip Almanya'nın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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