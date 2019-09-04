İşte yeni nesil espor platformu Planet9

Acer IFA 2019’da gerçekleştirdiği next@acer global basın konferansında yeni nesil espor platformu Planet9’u tanıttı. Planet9, oyunculara kendi takımlarını kurup mükemmelliğe erişmek için antrenman yaparak zafere ulaşmalarına yardımcı olacak açık bir topluluk sunuyor. Henüz kapalı beta sürümünde olan platform 30 Ocak 2020’de açık beta sürümüne geçecek.

“Planet9, rekabetçi oyuncular ve keyif için oyun oynayanların bir üst düzeye çıkarak profesyonel seviyenin hemen altında e-spor karşılaşmalarına katılabilmeleri için gereken platformu sunuyor.” diyen Acer Inc. BT Ürünleri İş Kolu E-spor Servisleri Genel Müdürü Andrew Chuang sözlerine şöyle devam etti: “Acer’ın donanım, yazılım ve hizmetlerdeki üstünlüğünden güç alan Planet9, tüm dünyadaki oyuncuların deneyimini tamamlayacak bilgiler sunacak.”

Planet9, espor dünyasına adım atmak isteyen amatör oyunculara profesyonellerden bilgi alma, güçlü ve zayıf yönlerini anlama, topluluktaki diğer oyuncularla iletişim kurma ve çevrim içi turnuvalara katılma fırsatı sunuyor.

Kendi Takımını Kur

Temelini topluluk özellikleri oluşturan Planet9 ile oyuncular kendileriyle benzer kişilerle tanışıp takım oluşturabiliyor, başkalarını arkadaş olarak ekleyebiliyor, ilgilendikleri kişileri takip edebiliyor, oyunlara ve beceri düzeyine göre kimlerle oynayabileceklerine dair öneriler alabiliyorlar. Takımlara sunulan görüşme odası ve oyun taktik paylaşımı gibi işlevler ise grubun daha yakınlaşmasını ve birbirinden öğrenmesini sağlıyor.

Mükemmel Olmak İçin Çalış

Planet9, oyunculara becerilerini geliştirmeleri için de çeşitli olanaklar sunuyor. Bunlar arasında bireysel gelişim için bir antrenör tutmak, tecrübeli oyuncularla birlikte oynamak, benzer düzeydeki arkadaşlarla daha fazla vakit geçirmek veya performans takibi için gelişmiş oyun istatistiklerini görmek yer alıyor.

Antrenör: Antrenör özelliği, oyuncuların profesyonel ve yetenekli oyunculardan öğrenmesini sağlıyor. Oyuncular istatistiklere, dile, derecelendirmeye ve saatlik ücrete göre kendileri için ideal antrenörü seçebiliyorlar. Antrenörler kullanıcının oyun istatistiklerini inceleyip özel bir kurs hazırlayabiliyor, ekran paylaşabiliyor, görüntülü veya sesli görüşme yapabiliyor, mükemmelleştirilmesi gereken anları göstermek için video yükleyebiliyorlar.

Destek: Benzer oyuncular birlikte çalışarak becerilerini geliştirebiliyorlar. Yayıncılar Twitch veya YouTube canlı yayınlarını ekleyerek oyuncuları ve hayranlarını birlikte ekip oluşturmaları için teşvik edebiliyorlar.

Oyun İstatistikleri: Oyuncuların tüm istatistikleri etkileyici bir arayüzle gözler önüne seriliyor. Zaferler, yenilgiler, skorlar, kayıplar, alınan ürünler, toplanan altın vb. verilerle oyuncular kendileri için en ideal antrenörü bulabiliyor ve kendilerini geliştirecek analizlere erişebiliyor.

Hazırlık Maçları: Planet9, klanlar (takımlar) veya kavimler (birden fazla klan) halinde antrenman yapmak ve meydan okumak için rekabetçi yollar sunuyor. Klan Hazırlık Maçı özelliği ile klanlar birbirlerine hazırlık maçı teklif edebiliyor. Kavim Savaşları özelliği ise Planet9’da her hafta çeşitli ödüller verilen büyük mücadelelere katılma fırsatı tanıyor.

Zafere Yolculuk

Planet9’da sponsorlu veya resmi olmak üzere her ölçekten turnuva düzenlenebiliyor. Bu turnuvalara ün, zafer veya ödül kazanmak için katılmak mümkün. Turnuvalarda adil mücadele için benzer yetenek seviyesindeki oyuncular eşleştiriliyor. Yeterli sayıda zafer elde edildiğinde çeşitli ödüller kazanılabiliyor.

Kapalı beta sürümüne katılmak isteyen oyuncular 4 Eylül 2019 13:30 (CEST) tarihinden itibaren planet9.gg adresinde kayıt yaptırabilir.