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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İşte yeni golcü Stefano Okaka

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İşte yeni golcü Stefano Okaka

Geçen sezonu Serie A takımlarından Udinese’de kiralık geçiren Nijeryalı asıllı İtalyan golcünün kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş’a İngiltere’den bir transfer daha geliyor... Daha önce Tottenham’dan Kevin N’Koudou’u bonservisiyle alan ve dün Arsenal’den Mohamed Elneny’yi resmen kiralayan siyah beyazlılar, Nijerya asıllı İtalyan golcü Stefano Okaka için de Watford ile her konuda anlaşmaya vardı. Bonservisi Premier Lig ekibinde bulunan ve geride bıraktığımız sezonu İtalya Serie A takımlarından Udinese’de geçiren 30 yaşındaki İtalyan santrforun, İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM’DA DA OYNADI

İtalyan futbolcu, daha önce Roma, Fulham, Parma ve Sampdoria gibi ekiplerde forma giyerken, İtalya Milli Takımı’yla fda 4 karşılaşmaya çıkıp, 1 gole imza attı. Siyah beyazlıların satın alma opsiyonuyla kiralayacağı yıldız futbolcu, 2016’de Anderlecht’ten 6 milyon Euro’ya transfer olduğu Watford’da 3 sezonda toplamda 39 karşılaşmada boy gösterdi. 5 gol kaydetti.

DIONY İDDİASI

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L’Equipe, Beşiktaş’ın Saint-Etienne forması giyen santrfor Lois Diony’yi kiralamak için görüşmelere başladığını öne sürdü. 26 yaşındaki santrforun Fransa Liegue 1’de bugün deplasmanda oynanacak Marsilya maçının kadrosuna alınmadığı belirtildi. Saint-Etienne’nin 2017’de Dijon’dan 9 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lois Diony, kulübüyle çıktığı 50 maçta 7 gol attı.

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