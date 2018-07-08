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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Ahmet ERCANLAR / SPOR ARENA ÖZEL
08.07.2018 - 08:24, Son Güncelleme:

İşte yeni F.Bahçe... Cocu ile daha hızlı ama eksik!

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İşte yeni F.Bahçe... Cocu ile daha hızlı ama eksik!

Sarı lacivertliler, İstanbulspor’a konuk oldu ve 90 dakika Aatif ile İbrahim’in karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, sarı lacivertlilerin ilk sınavını değerlendirdi...

Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor’a konuk oldu. Ozan Tufan ve Eljif Elmas’ı orta sahanın göbeğinde başlatan Phillip Cocu takımının daha hızlı ve etkili bir oyun oynaması ile ilk devre istediği oyunu sahada gördü.

İstanbulspor kalecisi Muhammed’in etkili kurtarışları ile golsüz giden maçta skoru Aatif’ın mükemmel vuruşu değiştirdi. İkinci devre yedeklerle oynayan sarı lacivertliler çok etkili olamadı ve maç 1-1 sona erdi.

İşte yeni F.Bahçe... Cocu ile daha hızlı ama eksik

FENERBAHÇE NELER YAPTI
1- Fenerbahçe’de eksikler vardı ama bu kadro hem nicelik hem de nitelik olarak ligi domine edecek gibi gözükmüyor.

2- Ozan Tufan zayıflamış ve ilk devre boyunca oyunu kontrol edip yön veren isimdi. Sezona iyi başladı. Geçen yılki hatalarını yapmazsa forma bulabilir.

3- Fenerbahçe’nin en büyük sıkıntısı forvette. Burada oynayan oyunculardan sadece Soldado kadroyu zorlayabilir. En az 2 forvet şart.

4- Cocu sürekli olarak hızlı ve hareketli bir oyun istiyor. Bunu maçın ilk devresinde takımından gördü. Genç oyuncular ise yeterli görünmediler.

5- Eljif Elmas bütün maç boyunca sahada kaldı ve etkili bir oyun sergiledi. Bu yıl kendini geliştirip forma şansı bulmak isteyecek. Bu maçta da bunu gösterdi.

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