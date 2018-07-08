İşte yeni F.Bahçe... Cocu ile daha hızlı ama eksik!
Sarı lacivertliler, İstanbulspor’a konuk oldu ve 90 dakika Aatif ile İbrahim’in karşılıklı golleriyle 1-1 bitti. Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, sarı lacivertlilerin ilk sınavını değerlendirdi...
Fenerbahçe sezonun ilk hazırlık maçında İstanbulspor’a konuk oldu. Ozan Tufan ve Eljif Elmas’ı orta sahanın göbeğinde başlatan Phillip Cocu takımının daha hızlı ve etkili bir oyun oynaması ile ilk devre istediği oyunu sahada gördü.
İstanbulspor kalecisi Muhammed’in etkili kurtarışları ile golsüz giden maçta skoru Aatif’ın mükemmel vuruşu değiştirdi. İkinci devre yedeklerle oynayan sarı lacivertliler çok etkili olamadı ve maç 1-1 sona erdi.
FENERBAHÇE NELER YAPTI
1- Fenerbahçe’de eksikler vardı ama bu kadro hem nicelik hem de nitelik olarak ligi domine edecek gibi gözükmüyor.
2- Ozan Tufan zayıflamış ve ilk devre boyunca oyunu kontrol edip yön veren isimdi. Sezona iyi başladı. Geçen yılki hatalarını yapmazsa forma bulabilir.
3- Fenerbahçe’nin en büyük sıkıntısı forvette. Burada oynayan oyunculardan sadece Soldado kadroyu zorlayabilir. En az 2 forvet şart.
4- Cocu sürekli olarak hızlı ve hareketli bir oyun istiyor. Bunu maçın ilk devresinde takımından gördü. Genç oyuncular ise yeterli görünmediler.
5- Eljif Elmas bütün maç boyunca sahada kaldı ve etkili bir oyun sergiledi. Bu yıl kendini geliştirip forma şansı bulmak isteyecek. Bu maçta da bunu gösterdi.
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