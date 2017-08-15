İşte Volkan Şen'in yeni takımı!

Volkan Şen rotasını belirledi... Kanat takviyesi için yoğun bir şekilde çalışan Bursaspor eski oyuncusu ile her konuda anlaştı.
Fenerbahçe’den ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız oyuncuya son olarak 1.2 milyon Euro yıllık ücret öneren Timsah, alacağı yanıtı bekliyor.
Bursaspor eski yıldızını ikna etmek için her yolu deniyor. Öyle ki Volkan Şen’in Bursa’da giydiği 16 numaralı forma tüm numaralar belli olmasına rağmen kimseye verilmedi.
Yönetimin tecrübeli futbolcuya, “Forman hazır. Bir an önce imzayı at ve giy” mesajı gönderdiği öğrenildi. (Fanatik)