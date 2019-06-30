İşte Visca'nın yeni adresi! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİşte Visca'nın yeni adresi! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...
GeriFutbol İşte Visca'nın yeni adresi! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Kaynak: Fanatik
30.06.2019 - 07:46, Son Güncelleme:

İşte Visca'nın yeni adresi! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte Visca'nın yeni adresi! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş Yönetimi, Abdullah Avcı’nın Başakşehir’den öğrencisi olan Edin Visca için tüm şartları zorlayacak. Kara Kartal yüksek bonservis nedeniyle Enzo Roco, Orkan Çınar ve Jeremain Lens gibi isimleri takasta kullanacak.

Sezon başından beri 3 büyüklerin transfer listesinin bir numarasında yer alan Başakşehirli Edin Visca için Kara Kartal bir kez daha devrede... Beşiktaş Yönetimi’nin, Abdullah Avcı’nın Turuncu-Lacivertliler’den öğrencisi olan 29 yaşındaki futbolcu için tüm şartları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda Boşnak futbolcunun 15 milyon Euro’luk bonservis bedeli nedeniyle Siyah-Beyazlılar’ın bir çözüm arayışı içerisinde olduğu ve takas formülüne başvuracağı gelen haberler arasında.

Gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan stoper Enzo Roco, bir türlü istenen seviyeye gelemeyen orta sahanın birçok bölgesinde oynayabilen Orkan Çınar ile beklentileri bir türlü karşılaşayamayan sağ kanat Jeremain Lens, Başakşehir’e önerilecek. Ayrıca 3 oyuncunun yanı sıra Beşiktaş’ın Visca’yı kadrosuna katabilmek adına 3-4 milyon Euro bandında nakit ücret teklif edeceği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde iki kulübün masaya oturması bekleniyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
İşte Visca'nın yeni adresi! Transfer... | Son dakika transfer haberleri...
Bombalar patlıyor! Kadıköy'e yıldız yağacak... | Son dakika transfer haberleri...
Onyekur'da flaş gelişme! Everton... | Son dakika transfer haberleri...
Musleralı Uruguay veda etti