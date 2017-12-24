İşte Vida'nın maliyeti! 4.5 yıllık imza...

Domagoj Vida transferini mutlu sonla bitiren Siyah-Beyazlı yöneticilerin deneyimli stopere forma giydirmek için Zagreb’e gittikleri öğrenildi...
Deneyimli stoperi İstanbul’a getirtmek yerine Hırvatistan’a uçan yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun burada Vida’ya Beşiktaş forması giydirdikleri belirtildi.
Vida ile 4.5 yıllık anlaşan ve her sezon için 3 milyon Euro verecek olan Siyah-Beyazlılar’ın oyuncuya imza parası için 1,5 milyon Euro, bunun yanında da 1,2 milyon Euro da menajer parası ödeyeceği öğrenildi. (Habertürk)
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