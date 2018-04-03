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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.04.2018 - 14:53, Son Güncelleme:

İşte UEFA'nın karar tarihi! Galatasaray...

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İşte UEFA'nın karar tarihi! Galatasaray...

Son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar ve hesaplarındaki sapmalar nedeniyle bir defa daha UEFA tehdidiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da gözler Nyon'a çevrilirken sarı-kırmızılılarla ilgili kararın 19 Nisan'da 2018'de verileceği ortaya çıktı.

9 Mart'ta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştiren ardından Türkiye'ye döndükten sonru kurulun istediği denetim raporlarını geçen hafta Nyon'a gönderen Galatasaray şimdi UEFA'dan gelecek habere kilitlenirken kurulun 19 Nisan'da yapacağı toplantıda sarı-kırmızılı kulüp için nihai kararı vereceği belirtildi.

GALATASARAY, BU SÜREÇTE NELER YAŞADI?
Galatasaray, ilk olarak 2016 yılında UEFA'nın FFP kriterlerine takılmıştı. UEFA, sarı-kırmızılı kulübe finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıl men cezası vermişti. UEFA'dan aldığı cezanın ardından Galatasaray, yatığı anlaşma gereği 65 milyon euroluk bir harcama limiti ile karşı karşıya kalmıştı. Dönemin başkanı Dursun Özbek bu konuyla ilgili ''Bizim bu sezon 65 milyon euro limitimiz vardı, onun içinde kalıyoruz. Önümüzdeki dönem de finansal durumu ortaya koyduğumuz zaman, yol haritası yapılacak. Benim amacım da G.Saray'ın yol haritasını yapmak, bu anlamda çok olumlu görüşmeler oldu'' ifadelerini kullanmıştı.

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DAHA ÖNCE HANGİ TAKIM, NASIL CEZALAR ALDI?
UEFA, daha önce de FFP nedeniyle Avrupa'nın bazı takımlarına ciddi para cezaları vermişti. İşte bunlardan bazıları...

Inter: İtalya Serie A'nın dev kulübü Inter, UEFA'dan toplam 20 milyon avruluk bir ceza aldı. Bunun 6 milyonunu hemen ödeyecek olan kulüp kalan bölümü UEFA ile yaptığı uyumluluk anlaşmasına uymaması durumunda ödemeyi kabul etti. Ayrıca Inter'ın Avrupa kupalarında kadrosunda bulundurabileceği futbolcu sayısı da 25'ten 21'e düşürüldü.

Roma: İtalya'nın bir diğer köklü kulübü Roma, Finansal Fair Play kapsamında toplam 6 milyon avroluk cezaya çarptırıldı. Roma bu cezanın 2 milyonunu ödeyecek. Kalan bölüm uyum koşullarının iptalinde ödenecek. Roma'nın Avrupa kupalarındaki kadrosuna yazabileceği oyuncu sayısı da 25'ten 22'ye indirildi.

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Krasnodar: Toplam 4 milyon avro cezanın 1 milyonunu ödeyecek olan Rus ekibi uyum kriterlerini ihlal ederse tüm cezayı ödemeyi kabul etti. Krasnodar'ın Avrupa kupalarındaki oyuncu sayısı da 22'ye indi.

Sporting Lizbon: Portekiz ekibine 2 milyon avro ceza geldi. Ancak bu ceza belirlenen kriterlere uyulmaması durumunda ödenecek. Sporting'in de Avrupa kupalarında kadrosunda bulundurabileceği oyuncu sayısı 22'ye indirildi. (Sporx)

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