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Futbol
13.12.2019 - 01:32, Son Güncelleme:

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde sonuçlar ve tur atlayanlar...

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İşte UEFA Avrupa Ligi'nde sonuçlar ve tur atlayanlar...

UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu grup aşaması, 12 grupta oynanan 24 maçla sona erdi ve son 32 turuna kalan takımlar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları sona erdi.

Gruptan çıkma şansı kalmayan Trabzonspor, konuk olduğu Basel'e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Trabzonspor, C Grubu'nu 1 puanla son sırada tamamladı.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği E Grubu'ndaki Cluj-Celtic maçını, 2-0 ev sahibi Cluj kazandı.

Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Sevilla ve APOEL, B Grubu'nda Malmö ve Kopenhag, C Grubu'nda Basel ve Getafe, D Grubu'nda LASK ve

Sporting Lizbon, E Grubu'nda Celtic ve Cluj, F Grubu'nda da Arsenal ve Eintracht Frankfurt, son 32 turuna çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları da tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach'a konuk olduğu J Grubu mücadelesini, 90 1'inci dakika bulduğu golle 2-1 kazandı. Grubu 10 puanla zirvede bitiren Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.

Tur atlama şansını yitiren Beşiktaş, K Grubu'ndaki son maçını Wolverhampton deplasmanında oynadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, grupta 3 puanla son sırayı aldı.

Son maçların ardından G Grubu'nda Porto ve Glasgow Rangers, H Grubu'nda Espanyol ve Ludogorets, I Grubu'nda Gent ve Wolfsburg, J Grubu'nda Medipol Başakşehir ve Roma, K Grubu'nda Braga ve Wolverhampton, L Grubu'nda da Manchester United ve AZ Alkmaar, son 32 turuna yükseldi.

A Grubu

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya): 1-0
Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg): 1-1

B Grubu

Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 0-1
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre): 1-1

C Grubu

Basel (İsviçre) - Trabzonspor: 2-0
Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-0

D Grubu

LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-0
PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç): 1-1

E Grubu

Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya): 2-0
Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-0

F Grubu

Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 2-2
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz): 2-3

G Grubu
Glasgow Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda): 3-2

H Grubu

Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

I Grubu

Wolfsburg (Almanya) - Saint-Etienne (Fransa): 1-0
Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna): 2-1

J Grubu

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir: 1-2
Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya): 2-2

K Grubu

Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş: 4-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz): 2-4

L Grubu

Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0
Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan): 4-1

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