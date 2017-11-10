İşte Trabzonspor'un yeni yıldızları

Trabzonspor’un çift antrenmanına da katılan genç oyuncu çift kale maçta denenedi. Bir gol atma başarısı da gösteren Keita 3-4 pozisyondan da yararlanamadı. Yetenekli olan ama çok deneyimsiz olan Keita’nın düşünülmediği bildirildi.

İŞTE KAMPIN YILDIZLARI

Mustafa Akbaş’ın sakatlanmasının ardından kamp kadrosuna dahil edilen stoper Hüseyin Türkmen, sol stoper Furkan Yıldırım, hücum oyuncusu Tayyip Ebrar Cumhur’un performansları dikkat çekiyor.

Fizik olarak yetersiz görünen Hüseyin, çift kalelerde sırıtmıyor. Birebir mücadelelerde ve topla oyuna başlamalarda gayet iyi. Profesyonel mücadelelerde zayıf bir yapısı olan Tayyio, kolaylıkla oyuncu eksiltip tehlikeli ataklar yapabiliyor. Teknik heyette üzerine titriyor. Sol stoper olarak görev yapan Furkan ise, hem savunma yapıyor, heme de ileri top taşıyıp adam eksiltiyor.

BONGONDA'NIN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Osmanlıspor mücadelesi için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’dan, Antalya kampına Bongonda damga vurdu. Gerek mücadelesi olsun gerek de antrenmanda attığı goller olsun nefis işler yapan Bongonda gösterdiği performansı ile ilk 11’e göz kırptı. Belçikalı, teknik heyetten bol bol alkış aldı.

KUCKA, TRABZONSPOR'UN KAMPINA DÖNDÜ

Slovakya’nın 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde İskoçya ile karşılaştığı maçta sakatlanan ve sahalardan 1 ay uzak kalan Kucka, Türkiye’ye döndü. Ülkesinin Ukrayna ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna dahil edilmeyen oyuncu son toplantının ardından arkadaşları ile vedalaştı.

Bu anlar ise Slovakya Milli Takımının resmi sitesinde yayınlandı. Kucka’nın durumu ile ilgili açıklama yapan Slovakya Milli Takımı yardımcı antrenörü Stefan Tarkovich, oyuncunun sağlık durumunu görmek için kampa davet ettiklerini açıkladı. “Sağlığının iyiye gittiğini tespit ettik, ancak henüz hazır değil” ifadelerini kullandı.(Fotospor)