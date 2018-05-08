İşte Trabzonspor'un yeni hocası! Yıldız isim...
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup olan ve bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Brezilya'nın efsanevi isimlerinden ve eski Brezilya Teknik Direktörü Dunga'nın Rıza Çalımbay'ın yerine Trabzonspor'un başına geçeceği öne sürüldü.
Haziran 2016'da Brezilya milli takımını çalıştıran Dunga, görevine son verildikten bu yana başka bir takım çalıştırmadı.
GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ
2012-2013 yılının aralık ayında Brezilya ekibi Internacional'in başına geçen Dunga, 11 aylık süreçte 25 maçta 1.36'lık puan ortalaması tutturmuş ve görevine son verilmişti.
Brezilya'nın Güney Afrika'daki organizasyona çeyrek finalde Hollanda'ya elenerek veda etmesinden sonra görevine son verilen Dunga, 2014'te yeniden milli takımın başına geçse de Copa America Centenario'da gruptan çıkamayınca yine kovulmuştu. (Fotomaç)
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