İşte Trabzonspor’da Ndiaye’nin satın alma opsiyonu!

Trabzonspor, Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katarak ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmıştı.

Bordo-Mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu açıklamış ancak rakamı belirtmemişti.

Fanatik'in haberine göre; Senegalli futbolcunun satın alma opsiyonu 9.5 milyon Euro. Fırtına sezon sonunda istediği takdirde bu rakama Stoke City'den Ndiaye’nin bonservisini alabilecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!