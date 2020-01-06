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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2020 - 09:23,Son Güncelleme:/

İşte Trabzonspor’da Ndiaye’nin satın alma opsiyonu!

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Transferde Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sezon sonunda satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor, Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katarak ara transfer döneminin ilk bombasını patlatmıştı.

Bordo-Mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu açıklamış ancak rakamı belirtmemişti.

Fanatik'in haberine göre; Senegalli futbolcunun satın alma opsiyonu 9.5 milyon Euro. Fırtına sezon sonunda istediği takdirde bu rakama Stoke City'den Ndiaye’nin bonservisini alabilecek.

Trabzonsporda Onazi ve Fernandes yolcu
Trabzonspor'da Onazi ve Fernandes yolcu

İşte Trabzonspor’da Ndiaye’nin satın alma opsiyonu

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