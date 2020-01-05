İşte Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un şampiyonluk formülü!

Ligin zirve üçlüsü içinde şampiyonluk yarışı deneyimi en yüksek olan forma, şüphesiz ki bordo mavi renkler taşıyor. Ancak bu yılki takımın iskeletinin çok genç oyunculardan oluşması, kulübün bu genetik avantajını sahaya yansıtmasını engelliyor. İlk devrede 17 maçta tam 14 kez 1-0 öne geçmelerine rağmen bunların sadece 9’unu galip bitirebilmeleri, en enteresan bir detay olarak öne çıktı. Ancak sadece bu veriyle Ünal Karaman eleştirisi yapmak, tam olarak ‘pire için yorgan yakmak’ deyimine uydu maalesef. Trabzonspor ligin ilk yarısının en keyif veren futbollarından birini oynadı, neredeyse topu hiç havaya kaldırmadılar. Zaten onların maçlarında ortalama sadece 27,6 hava topu mücadelesi olması da bu yüzden.

SON 10 YILIN EN BÜYÜK HATASI

Ünal Karaman benim gözümde bir devrimcidir, ben 90’lı yıllardan beri Türkiye’de bir hocanın orta üçlüyü Sosa-Yusuf-Abdülkadir Ömür’le kurma cesareti gösterdiğine şahit olmamıştım. Bu orta sahada bırakın ön liberoyu, neredeyse sekiz numara bile yok. Zaman zaman üç forvetin arkasına üç on numara koyarak başarıya ulaştı Ünal Hoca. Trabzonspor’un onu kaybetmesi bana göre Türkiye’de bir kulübün son 10 yılda yaptığı belki de en büyük hata.

BAŞAKŞEHİR ORTA YAPMIYOR

Başakşehir benim için ligde en çok izlemeye layık takımların başında geliyor. Süper Lig’in en başarılı teknik adamına sahipler. Okan Buruk oynattığı olumlu futbol ve ofansif zihniyetle öyle büyük bir reforma imza attı ki, son 5-6 yılda kamuoyunda Başakşehir’e karşı duyulan o antipatiyi de yok etti bir anda.

EN ÇOK ŞUT ATAN ÜÇÜNCÜ TAKIM

Başakşehir ilk devrede en çok şut atan üçüncü (262), en fazla gol atan dördüncü ekip. En kuvvetli tarafları kenar hücumları. Zira çizgileri gayet başarılı kullanmalarına rağmen ezbere orta yapmıyorlar, yerden oynamayı taç çizgileri kıyısında da beceriyorlar. Başakşehir, hücumda yüzde 64’le kanatları tercih etmesine rağmen, maç başına 13,82 kenar ortasıyla bu istatistikte ‘Top 6’nın son sırasında.

SİVASSPOR'UN LEICESTER METODU

Sivasspor, Trabzon’un aksine topa daha kısıtlı sahip olarak (yüzde 47,4), daha düşük pas isabeti tutturarak (yüzde 75,1) ama daha fazla uzun metrajlı yüksek top (maç başına 23 başarılı hava topu) ile oynadı. Sivasspor bu verilerle topa sahip olmada 13’üncü, pas isabetinde 17’nci, hava topu kazanmada ise 1’inci sırada.

YÜZDE 42

Ancak futbolda tek bir doğru yok, bu da kırmızı beyazlıların doğrusu... Leicester, 2016’da Premier Lig şampiyonluğuna yüzde 42 topla oynayarak ulaşmıştı. Başka doğrular yansıtmışlardı zira sahaya. Bu Sivas’ı da ben 2016’daki Leicester’a benzetiyorum zaman zaman.

ÇOK DAR BİR KADROYLA OYNUYORLAR

Sivas'ın bir diğer önemli hususiyeti de çok dar bir kadroyla ligi götürmeleri. Bunu hem avantaj, hem de dezavantaj departmanına yazabiliriz sanırım. Sivas’ta ilk devrede Samassa, Appindangoye, caner ve Mert 17, Hakan, Yatabare ve Goiano 16, Emre 14, Uğur da 13 maça ilk 11’de başladı. Kadronun neredeyse hiç değişmemesi önemli bir oyun istikrarı demek. Ancak baharda birkaç sakatlık ya da ceza halinde takım ne kadar yaralanır, onu da kestirmek güç.

İLK YARININ EN İYİ ÇIKIŞI: MERT HAKAN YANDAŞ

İki sezon önce TFF 2. Lig’den 86 bin Euro bonservisle alınan bir futbolcunun Süper Lig’in ayarlarıyla oynayabilecek kadar iyi olması mutluluk verici. Mert Hakan Yandaş, ligdeki 17 maça da ilk 11’de başladı, 7 gol katkısı yaptı.

İLK YARININ HAYAL KIRIKLIĞI: RADAMEL FALCAO

Profesyonelliğinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Gittiği her yerde yüzde yüzünü veren bir futbolcu. Ama ilk yarıda sadece 441 dakika forma giyip 3 gol atabilmesi, tabii ki sezonun en çok konuşulan oyuncusu yaptı onu.

İLK YARININ KARE ASI

ALEXANDER SÖRLOTH

BU sezon Süper Lig’e dışarıdan yapılan belki de en iyi transfer. 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu, Trabzonspor yönetiminin tarihi başarısı. Roy Hodgson’ın onu bu opsiyonla kiraladığına pişman olduğuna eminim.

EMRE KILINÇ

Sadece iki buçuk yıl önce Boluspor’daydı. 225 bin Euro’ya geldiği Sivasspor’da her gün üzerine koydu, her gün gelişti. A Milli Takım’la da 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne gitme ihtimali yüksek. İlk devrede 6 gol, 4 asist yaptı.

VEDAT MURİÇ

Geremi gibi, Elvir Baljic gibi Süper lig’in Avrupa’nın elitine armağanlarından biri olmaya aday. Süper Lig’de bir Bafetimbi Gomis etkisi yarattı, onun olduğu maçta ritmi o belirliyor. Ligde forma giydiği 16 karşılaşmada 10 gol ve 3 asisti var.

ENZO CRIVELLI

BAŞAKŞEHiR in yoğun fikstürünün kahramanlarındandı. 24 resmi maça çıktı, 13 gol katkısı yaptı. UEFA Avrupa Ligi’nde Wolfsberger’e 2 gol, Gladbach’a 1 gol, 1 asist, Süper Lig’de Fenerbahçe ve Beşiktaş’a birer gol, Trabzon’a bir asist darbesi vurdu.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

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